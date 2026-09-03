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  • 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumu giriş belgeleri erişime açıldı

2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumu giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumuna ait sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumu giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın 12 Eylül'de uygulanacak Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 13 Eylül'de uygulanacak Alan Bilgisi 3. Oturumu'na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

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