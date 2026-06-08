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FAO'dan kritik Hürmüz uyarısı: Asıl tehlike gıda güvenliği riski olabilir

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek bir kapanmanın yalnızca enerji piyasalarını değil, küresel gıda güvenliğini de tehdit edeceği uyarısında bulundu. FAO’ya göre en büyük risk doğrudan gıda kıtlığı değil, gübre ve tarımsal üretimde yaşanabilecek aksaklıklar olabilir.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
FAO'dan kritik Hürmüz uyarısı: Asıl tehlike gıda güvenliği riski olabilir

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimin dünya tarımı açısından kritik sonuçlar doğurabileceğini açıkladı. FAO Direktörü Çü Dongyü, boğazın kapanmasının bölgesel bir sorun olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bunun küresel gıda güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi.

Hürmüz Boğazı için FAO'dan yeni uyarı

Merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan FAO'da, 181. FAO Konseyi'nin açılışında konuşan Çü, ABD ile İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde yaşanan kesintilerin tarım sektörüne etkilerine değindi.

Hürmüz kapanırsa gıda üretimi darbe alabilir

Çü, Hürmüz Boğazı'nın, küresel ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 35'ine, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının yüzde 20'sine, küresel gübre ihracatının yüzde 20-30'una ve küresel kükürt ihracatının yaklaşık yüzde 50’sine geçiş imkanı sağlayan kritik bir dar boğaz olduğunu vurgulayarak, "Hürmüz Boğazı'nın kapanması bölgesel bir mesele değil, küresel bir gıda güvenliği riskidir." dedi.

Bu geçişlerin, gıda üretimi için hayati öneme sahip olduğuna ve enerji ile tarımsal girdileri doğrudan etkilediğine işaret eden Çü, "En büyük risk, doğrudan bir gıda kıtlığı değil, gübre ve üretim şokudur." ifadesini kullandı.

Çiftçiler zor kararlarla karşı karşıya

Çü, krizin 100. gününe ulaşırken etkilerinin giderek daha görünür hale geldiğini aktararak, Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki çiftçilerin artan üretim maliyetleri ve gübre kullanımı ile ürün tercihleri konusunda zor kararlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

FAO'nun bu duruma yanıt olarak kısa, orta ve uzun vadeli önlemlerden oluşan kapsamlı bir öneri paketi hazırladığını bildiren Çü, "Kısa vadede ticaretin açık tutulması, tüm tarımsal girdilerde ihracat kısıtlamalarından kaçınılması, insani gıda koridorlarının korunması ve alternatif lojistik güzergahlarının güvence altına alınması çağrısında bulunduk." diye konuştu.

Etiketler
FAO hürmüz gıda krizi gıda güvenliği gübre tarım
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