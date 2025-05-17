FBI'ın eski direktörüne 8647 sorgusu

Comey, Instagram'da deniz kabuklarından oluşan ve "8647" rakamlarını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşım Başkan Donald Trump'a yönelik şiddet çağrısı olarak yorumlandı. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Comey'nin paylaşımının Trump'a suikast çağrısı olduğunu savundu.

CNN'nin haberine göre Comey, 16 Mayıs 2025 tarihinde ABD Gizli Servisi tarafından sorgulandı. Habere göre bir kaynak bu tür sosyal medya paylaşımlarını ciddiyetle incelediklerini ve Comey'nin gönderisini potansiyel bir tehdit olarak değerlendirdiklerini açıkladı. CNN "Comey'nin sorgusu gönüllü olarak gerçekleşti ve herhangi bir gözaltı durumu olmadı" diyor. Sürecin soruşturmaya dönüp dönmeyeceğine savcılık karar verecek.

NE OLMUŞTU?

Eski FBI Direktörü James Comey, 15 Mayıs'ta Instagram hesabından deniz kabuklarıyla oluşturulmuş “8647” yazılı bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımın altına “Plaj yürüyüşümde rastladığım ilginç deniz kabuğu dizilimi” notunu ekledi. Ancak bu gönderi, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından gizli bir suikast çağrısı olarak yorumlandı.

Trump tarafından 2017'de görevden alınan Comey, tepkiler üzerine paylaşımını sildi ve mesajın şiddetle ilişkilendirilebileceğinin farkında olmadığını söyledi.

Reuters'a göre ABD’de “86” sayısı, argoda birini sarhoşluk veya huzursuzluk çıkarması nedeniyle bardan atmak anlamında kullanılıyor. Yorumlara göre 47 ise, ABD’nin 47. başkanı olarak Trump’ı temsil eden bir kod. Bazı Trump destekçileri bu mesajı, Trump’ı görevden zorla uzaklaştırmak, hatta suikast yoluyla ortadan kaldırmak anlamında şiddet içeren bir çağrı olarak yorumladı.

Merriam-Webster Sözlüğüne göre 86 ifadesi, bir müşteriyi yasaklamak, menüden çıkarmak, bir şeyi reddetmek, ondan kurtulmak gibi anlamlara geliyor. Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr. da X'e yanıt vererek, "James Comey babamın öldürülmesi çağrısında bulundu." yorumunu yaptı.