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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 FED toplantı takvimi

Küresel finans piyasalarının odağında, ABD Merkez Bankası'nın (FED) Mayıs ayında açıklayacağı faiz kararı yer alıyor. FED Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı değerlendirmeler, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2025 FED toplantı takvimi

28 Nisan 2025 | 15:47
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 FED toplantı takvimi

FED'in para politikası kurulu, Nisan ayında herhangi bir toplantı gerçekleştirmedi. Bu durum, piyasaların dikkatini doğrudan Mayıs ayında alınacak kritik faiz kararına yoğunlaştırdı. En son Mart ayında toplanan FED, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tutmuştu. Bu karar, gözleri doğal olarak bir sonraki toplantıya çevirdi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack'in son açıklamaları da piyasaların yönünü tayin etmede önemli bir rol oynuyor. Hammack, FED'in faiz indirimlerine gitme konusunda Haziran ayını işaret ederek, bu adımın atılabilmesi için net ve ikna edici ekonomik verilerin gerektiğini vurguladı. Bu açıklama, FED'in aceleci davranmayacağı ve verilere dayalı bir politika izleyeceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Hatırlanacağı üzere, FED Şubat ayında da faiz oranlarını sabit bırakmıştı. Ancak öncesinde, enflasyonla mücadele kapsamında üç toplantı üst üste faiz indirimi kararı almıştı. Bu geçmiş adımlar, FED'in mevcut ekonomik koşullar karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği konusunda belirsizlik yaratmaya devam ediyor.

Mayıs Ayı FED Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?

Piyasaların en çok merak ettiği soru ise, Mayıs ayı FED faiz kararının ne zaman ilan edileceği. FED'in resmi toplantı takvimine göre, Mayıs ayı toplantısı gerçekleştirilecek ve ardından karar kamuoyuyla paylaşılacak. Ancak kesin tarih ve saat henüz netleşmiş değil. Yatırımcılar ve ekonomistler, FED'in resmi duyurularını ve olası sinyallerini yakından takip ederek bu kritik kararın ne zaman açıklanacağını öğrenmeye çalışıyor.

Sonuç olarak, FED'in Mayıs ayı faiz kararı, küresel piyasaların yönünü belirlemede kritik bir rol oynayacak. Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ve FED'in alacağı nihai karar, yatırımcıların stratejilerini şekillendirmede ve piyasalardaki volatiliteyi yönetmede belirleyici olacaktır. Piyasaların tedirgin bekleyişi sürerken, FED'in atacağı adımlar ve vereceği mesajlar yakından izlenmeye devam ediyor.

FED 2025 TOPLANTI TARİHLERİ

FED toplantı takvimi şöyle;

6-7 Mayıs,
17-18 Haziran,
29-30 Temmuz,
16-17 Eylül,
28-29 Ekim
9-10 Aralık.

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