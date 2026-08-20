Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed faiz artıracak mı, sabit mi bırakacak?

Fed'in son toplantısına ilişkin toplantı tutanakları faiz kararına ilişkin de önemli bilgiler verdi. Bazı yetkililerin enflasyondaki düşüşün yeterli olmaması durumunda faiz artırımının gündeme gelebileceği görüşünde olduğu bildirildi.

Tutanaklarda ayrıca, toplantıda faiz artışını destekleyen bazı yetkililerin, bu yönde atılacak bir adımın ilerleyen dönemde daha güçlü ve olası maliyeti daha yüksek bir sıkılaştırma ihtiyacının önüne geçebileceği değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam ile TÜFE verisiyle piyasalarda Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik beklentiler zayıfladı.