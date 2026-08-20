Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed faiz artıracak mı, sabit mi bırakacak?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuz ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını yayımlamasının ardından piyasaların odağında bir sonraki faiz kararı yer alıyor. Fed’in faiz kararına yönelik beklentiler şekillenirken, kararın açıklanacağı tarih de merak ediliyor.
Peki, Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Fed faiz artırımına gidecek mi, yoksa sabit mi bırakacak?
1 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed’in faiz kararı, 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tamamlanmasının ardından belli olacak.
Kararın, 16 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’de açıklanması bekleniyor.
2 Fed'in temmuz ayı faiz kararı ne olmuştu?
Fed, temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantıda piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranını değiştirmemiş ve politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakmıştı.
3 Fed'in faiz kararı ne olur?
Fed'in son toplantısına ilişkin toplantı tutanakları faiz kararına ilişkin de önemli bilgiler verdi. Bazı yetkililerin enflasyondaki düşüşün yeterli olmaması durumunda faiz artırımının gündeme gelebileceği görüşünde olduğu bildirildi.
Tutanaklarda ayrıca, toplantıda faiz artışını destekleyen bazı yetkililerin, bu yönde atılacak bir adımın ilerleyen dönemde daha güçlü ve olası maliyeti daha yüksek bir sıkılaştırma ihtiyacının önüne geçebileceği değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.
Öte yandan, ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam ile TÜFE verisiyle piyasalarda Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik beklentiler zayıfladı.