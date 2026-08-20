Dev kruvaziyerler Kuşadası’na demirledi: Binlerce turist ilçeye akın etti

Aydın’ın önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, kruvaziyer turizminde yoğun bir gün yaşadı. İlçeye gelen iki kruvaziyer gemisi, toplam 8 bin 200 turisti bölgeye taşıdı.
1 8 binden fazla turist geldi
Aydın'ın Kuşadası ilçesine yanaşan 2 kruvaziyerle 8 bin 200 turist geldi.
2 2 kruvaziyer Ege Prot Limanı'nda
Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Sun Princess" ve Malta bayraklı "Celebrity Ascent" isimli kruvaziyerler yanaştı.
3 Bazı turistler alışveriş yapmayı tercih etti
Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı olan 8 bin 200 turist indi. Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı.
4 Bazıları ise Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti
Bazıları ise turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret için bölgeye geçti.