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  • Dev kruvaziyerler Kuşadası’na demirledi: Binlerce turist ilçeye akın etti

Dev kruvaziyerler Kuşadası’na demirledi: Binlerce turist ilçeye akın etti

Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası, iki kruvaziyerle gelen binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Limana yanaşan gemilerden inen 8 binden fazla turist, ilçenin turistik noktalarına yöneldi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dev kruvaziyerler Kuşadası’na demirledi: Binlerce turist ilçeye akın etti

Aydın’ın önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, kruvaziyer turizminde yoğun bir gün yaşadı. İlçeye gelen iki kruvaziyer gemisi, toplam 8 bin 200 turisti bölgeye taşıdı.

1 8 binden fazla turist geldi

8 binden fazla turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine yanaşan 2 kruvaziyerle 8 bin 200 turist geldi.

2 2 kruvaziyer Ege Prot Limanı'nda

2 kruvaziyer Ege Prot Limanı'nda

Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Sun Princess" ve Malta bayraklı "Celebrity Ascent" isimli kruvaziyerler yanaştı.

3 Bazı turistler alışveriş yapmayı tercih etti

Bazı turistler alışveriş yapmayı tercih etti

Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı olan 8 bin 200 turist indi. Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı.

4 Bazıları ise Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti

Bazıları ise Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti

Bazıları ise turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret için bölgeye geçti.
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