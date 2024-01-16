ARA
Bist 100
8032,17
-0,15%
Bist 100
Dolar/TL
30,1173
0,0465%
Dolar/TL
Euro/TL
32,7469
0,0639%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0875
0,0354%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1963,96
0,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Fed yetkilisinden faiz indirimi uyarısı

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonda devam eden düşüşlerin Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmesine olanak sağlayacağını ancak bunun "dikkatli" şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

16 Ocak 2024 | 23:48
0
Fed yetkilisinden faiz indirimi uyarısı

Waller, Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Para politikasının doğru belirlendiğine inandığını belirten Waller, politikanın kısıtlayıcı olduğunu ve ılımlı enflasyon okumalarının görülmeye devam edilebilmesi için talep üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmayı sürdürmesi gerektiğini aktardı.

Waller, enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşması konusunda doğru yolda olduklarına inandığını dile getirerek, "Enflasyon yükselmediği ve yüksek kalmaya devam etmediği sürece Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bu yıl federal fon oranı hedef aralığını düşürebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Enflasyonun son dönemdeki seyrini sürdürüp sürdürmeyeceğini ve iş gücü piyasası hala beklentilerin üzerinde performans gösterirken bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zamanın göstereceğine dikkati çeken Waller, son birkaç aydaki verilerin Komite'nin 2024'te politika faizini düşürmeyi düşünmesine olanak tanıdığını kaydetti.

Politika değişiklikleri dikkatli şekilde ayarlanmalı ve aceleye getirilmemeli uyarısı

Waller, veri eğilimlerinin sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin politika seyrindeki değişikliklerin "dikkatli şekilde ayarlanmasını ve aceleye getirilmemesini" gerektirdiğini aktardı.

Faiz indirimlerinin zamanlaması ve 2024'teki sayısının gelen verilere bağlı olacağını vurgulayan Waller, "Faizleri düşürmeye başlamanın zamanı geldiğinde, metodik ve dikkatli şekilde düşürülebileceğine ve düşürülmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Waller, bu döngüde, ekonomik aktivite ile iş gücü piyasalarının iyi durumda olması ve enflasyonun kademeli olarak yüzde 2'ye inmesiyle, geçmişte olduğu kadar hızlı hareket etmek ya da hızlı indirime gitmek için bir neden göremediğini ifade etti.

Christopher Waller, bundan sonra aşırı sıkılaşmayı önlemek için politika belirlemenin de daha dikkatli yapılması gerektiğini vurguladı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1963,96 0,05%
  • ALTIN ONS 2028,27 0%
  • BIST 100 8032,17 -0,15%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,1173 0,0465%
  • EURO/TURK LIRASI 32,7469 0,0639%
  • EURO/USD 1,0875 0,0354%
  • INGILIZ STERLINI 1,2636 0,04157%
  • JAPON YENI 147,186 -0,052%
  • KANADA DOLARI 1,34925 -0,03667%
  • RUS RUBLESI 87,96 0%
Günün En Çok Okunanları
Goldman Sachs ve Morgan Stanley son çeyrek bilançolarını açıkladı
Alarko Tarım, Sanrose Tarım Sanayi'nin %25'ini devraldı
Alarko Tarım, Sanrose Tarım Sanayi'nin %25'ini devraldı
Zincir marketlerde yeni dönem... Satışı artık zorunlu
Zincir marketlerde yeni dönem... Satışı artık zorunlu
Emeklinin ek zam oranı belli oldu! En düşük emekli maaşı arttı
Emeklinin ek zam oranı belli oldu! En düşük emekli maaşı arttı
Elon Musk'tan yeni video: Optimus tişört katlıyor
Elon Musk'tan yeni video: Optimus tişört katlıyor
Narsist bir patronla karşı karşıya olduğunuzu gösteren 5 işaret
Narsist bir patronla karşı karşıya olduğunuzu gösteren 5 işaret
Ocak ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2024 Evde bakım aylığı ne kadar oldu?
Ocak ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2024 Evde bakım aylığı ne kadar oldu?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
Goldman Sachs ve Morgan Stanley son çeyrek bilançolarını açıkladı
Alarko Tarım, Sanrose Tarım Sanayi'nin %25'ini devraldı
Zincir marketlerde yeni dönem... Satışı artık zorunlu
Emeklinin ek zam oranı belli oldu! En düşük emekli maaşı arttı
Elon Musk'tan yeni video: Optimus tişört katlıyor
Alarko Tarım, Sanrose Tarım Sanayi'nin %25'ini devraldı
Zincir marketlerde yeni dönem... Satışı artık zorunlu
Emeklinin ek zam oranı belli oldu! En düşük emekli maaşı arttı
Elon Musk'tan yeni video: Optimus tişört katlıyor
Narsist bir patronla karşı karşıya olduğunuzu gösteren 5 işaret
Zincir marketlerde yeni dönem... Satışı artık zorunlu
Emeklinin ek zam oranı belli oldu! En düşük emekli maaşı arttı
Elon Musk'tan yeni video: Optimus tişört katlıyor
Narsist bir patronla karşı karşıya olduğunuzu gösteren 5 işaret
Ocak ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2024 Evde bakım aylığı ne kadar oldu?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL