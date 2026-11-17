Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Ekim ayına ait Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Fiyat Endeksi (YKFE) verilerini yayımladı.

Buna göre 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 21,1 oranında artış gösterse de, reel olarak yüzde 6,6 oranında azaldı.

İstanbul ve Ankara'da artış, İzmir'de düşüş

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında artarak 240,9 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 6,6 oranında azalış gösterdi.

Aynı dönemde, İstanbul ve Ankara’da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,1 ve 1,6 oranlarında artış, İzmir’de ise bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında azalış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 24,8, 22,7 ve 17,9 oranlarında artış gösterdi.

En yüksek yıllık artış İstanbul bölgesinde görüldü

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Ekim 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 24,8 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 13 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

Yeni Kiracı Kira Endeksinde yükseliş

2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 24,5 oranında artsa da, reel olarak yüzde 4,1 oranında azaldı.

YKKE aynı dönemde, İstanbul ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,5 ve1,3 oranlarında azalış, Ankara’da ise bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında artış gösterdi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 31,0, 26,6 ve 20 oranlarında arttı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Ekim 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 31 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 16,2 ile Adana, Mersin bölgesinde gözlendi.