Dünya müziğinin süperstarı Beyonce, 69. Grammy Ödülleri adaylıklarının açıklanmasıyla birlikte 100 adaylığa ulaşan tarihteki ilk sanatçı unvanını kazandı. Sanatsal başarısını ticari bir imparatorluğa da dönüştüren yıldızın bu tarihi rekoru, milyar dolar sınırına dayanan dev servetinin arkasındaki en büyük itici güç.

2027 yılında düzenlenecek 69. Grammy Ödülleri kapsamında "Morning Dew (Donk)" adlı parçasıyla En İyi R&B Solo Performansı kategorisinde aday gösterilen Beyoncé, kariyerindeki toplam adaylık sayısını 100'e çıkararak kırılması güç bir rekora imza attı. Hâlihazırda 35 ödülle Grammy tarihinin en çok ödül kazanan sanatçısı unvanını elinde bulunduran 45 yaşındaki süperstar, en yakın rakipleri olan eşi Jay-Z (89 adaylık) ve Paul McCartney (86 adaylık) ile arasındaki farkı daha da açtı.

Eşiyle beraber serveti 3 milyar doları aşıyor

Forbes verilerine ve müzik endüstrisi analizlerine göre Beyoncé'nin Grammy'deki bu istikrarı, yalnızca ödül sayısını değil, ticari gelirlerini de doğrudan büyütüyor. Kariyeri boyunca kazandığı Grammy adaylıkları ve ödülleri, sanatçının küresel marka değerini zirvede tutarak stadyum turnelerinden elde ettiği yüz milyonlarca dolarlık gişe hasılatını ve kendi yapım şirketi Parkwood Entertainment bünyesindeki müzik kataloğunun değerini sürekli yukarı taşıyor.

Müziğindeki prestiji saç bakım markası Cécred, viski markası SirDavis ve çeşitli moda girişimleriyle iş dünyasına başarıyla aktaran yıldızın kişisel serveti 1 milyar dolara yakın. Eşi Jay-Z ile birlikte oluşturdukları toplam aile serveti 3 milyar doları aşan Beyoncé, 7 Şubat 2027 tarihinde Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da düzenlenecek 69. Grammy Ödülleri törenine hem müzik tarihinin hem de eğlence ekonomisinin en güçlü figürü olarak katılacak.