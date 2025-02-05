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Fitch uyardı: Trump yönetimi öngörülenden daha agresif olabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin Meksika, Kanada ve Çin'den ithalata yönelik açıkladığı gümrük vergilerinin Donald Trump yönetiminin öngörülenden agresif ticaret politikası uygulayabileceğini gösterdiğini bildirdi.

05 Şubat 2025 | 09:36
Fitch uyardı: Trump yönetimi öngörülenden daha agresif olabilir

Fitch'ten yapılan açıklamada, 1 Şubat'ta Beyaz Saray'ın Meksika ve Kanada'dan tüm ithalata gümrük vergisi getirdiği fakat tarifelerin yürürlüğe girmeden bir gün önce, göç, sınır güvenliği ve ticaret gibi konularda ikili müzakereler için bir ay süreyle askıya alındığı hatırlatıldı.

Aralık 2024'te Fitch'in yayımladığı raporda, ABD'nin korumacı bir dönüş yapacağının öngörüldüğüne işaret edilen açıklamada, ancak burada yüzde 25 ek tarifenin Meksika'dan ithalatın yüzde 11'i ve Kanada'dan ithalatın yüzde 21'ine uygulanacağının varsayıldığı aktarıldı.

Açıklamada, neredeyse tüm ithalata uygulanacak gümrük vergilerinin ABD'nin Kanada ve Meksika'ya yönelik mevcut tarife oranlarında çok daha büyük bir artışa yol açacağı belirtilerek, ABD'nin Çin'den ithal edilen mallara ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasının ise raporda öngörülenden daha az agresif olduğu kaydedildi.

Çin'in ABD'nin ticaret soruşturmalarına tabi olduğuna işaret edilen açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın getirdiği yüzde 10 ek tarifeyi "açılış salvosu" olarak tanımlaması ve ABD ticaret açıklarını azaltmaya odaklanmasıyla tutarlı olarak, Çin'den ithalata gümrük vergilerinin bu yıl daha da artmasının beklendiği ifade edildi.

‘YÜKSEK TARİFELER KÜRESEL BÜYÜME ÜZERİNDE BASKI YAPACAK’

Açıklamada, ABD'nin Kanada ve Meksika ile müzakerelerinin sonuçlarıyla Çin ile benzer şekilde gerilimi azaltma çabalarının nasıl devam edebileceğinin belirsiz olduğu vurgulanırken, ABD'de bazı çıkar gruplarının tarifelerin olumsuz sonuçları konusunda uyardığı belirtildi.

ABD'nin ticaret politikasının, Fitch'in makroekonomik tahminleri açısından etkilenen ülkelere ilişkin açık ve önemli bir risk oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, daha yüksek tarifelerin küresel büyüme üzerinde baskı yapacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarife oranlarındaki artışın diğer ülkelerden ithalata yönelik tarife varsayımlarıyla birlikte ABD'nin genel gümrük vergisi oranını yüzde 2,3'ten yüzde 13,3'e yükselteceği kaydedildi. Aralık ayındaki raporda bu oranın yüzde 7,9'a çıkmasının öngörüldüğü anımsatıldı.

Oranlarda 11 puanlık artışın ithalat vergilerinde 350 milyar dolarlık ek bir artışa eşdeğer olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun tüketici fiyatları ve firmaların girdi maliyetleri üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağı vurgulandı.

‘BELİRSİZLİK YATIRIM VE BÜYÜMEYİ ETKİLEYEBİLİR’

Açıklamada, bunun 2026'da ABD reel gayrisafi yurt içi hasılasında (GSYH) yüzde eksi 0,4 puan etkiye yol açacağı belirtilerek, ülkede tüketici fiyatlarındaki artışın muhtemelen ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimlerini daha da yavaşlatacağı aktarıldı.

Meksika ve Kanada ekonomileri üzerindeki etkilerin daha büyük olacağı ifade edilen açıklamada, yeni tarife oranlarının 2026'da reel GSYH'yi Meksika'da eksi 2,3 puan ve Kanada için eksi 1,4 puan etkileyeceği kaydedildi.

Açıklamada, nihai tarife artışları daha az şiddetli olsa bile ABD ticaret politikasındaki devam eden belirsizliğin yatırım ve büyümeyi etkileyebileceği vurgulandı.

Tarifelerin, Çin'deki mali teşvik gibi politika yanıtlarını teşvik edebileceğine değinilen açıklamada, daha güçlü doların döviz kurlarına, fiyat dinamiklerine ve potansiyel olarak bazı ABD ticaret ortaklarındaki para politikası ayarlamalarıyla finansal koşullara yansıyacağı ifade edildi. AA

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