Fransa-İtalya sınırındaki Mont Blanc’da bir dağcının 8 yıl önce bulduğu değerli taşlar, bölge yetkilileriyle dağcı arasında eşit olarak paylaşıldı.

Independent’ın aktardığı habere göre Fransız bir dağcı, 2013’te Mont Blanc’a tırmanırken zümrüt, yakut ve safirlerin bulunduğu bir kutuya rastlamıştı.

O dönem 20 yaşındaki dağcı daha sonra jandarma ekipleriyle irtibata geçmiş ve değerli taşlarla ilgili araştırma başlatılmıştı. Araştırmada yaklaşık 300 bin euro (yaklaşık 4,6 milyon TL) değerinde olduğu düşünülen taşların, 1950 ve 1966’da Hindistan Havayolları’na ait iki uçağın Mont Blanc’a çarptığı trajik kazadan kalmış olabileceği ortaya çıkmıştı.

1950’deki kazada Malabar Princess adlı uçağın dağa çarpmasıyla 58 kişi hayatını kaybetmişti. Bundan 16 yıl sonra yaşanan diğer kazadaysa Boeing 707 model uçaktaki 117 kişinin hepsi yaşamını yitirmişti.

Fakat Fransız ve Hintli yetkililer arasındaki görüşmelerde taşların kime ait olduğu belirlenemediği için bunların yasal olarak paylaşılabileceği bildirildi.

Chamonix Belediye Başkanı Eric Fournier, taşların yaklaşık 150 bin euro (yaklaşık 2,3 milyon TL) olacak şekilde iki parçaya ayrıldığını ve bunların bu hafta dağcıyla bölge yetkilileri arasında paylaştırıldığını açıkladı. Fournier, olayın özellikle taşları bulduktan sonra yetkililerle iletişime geçen ve “dürüstlüğüyle övgü toplayan” dağcı için olumlu sonuçlanmasından memnun olduğunu ifade etti.

Yetkililer, metal kutunun 1966’daki kazaya ait olduğunu düşünüyor. Paylaşılan bilgilere göre bu uçak Mumbai’den New York’a gidiyordu.