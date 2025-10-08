Makinenin çarkları ihracatla dönüyor

Sanayide birçok sektörde ciddi sıkıntılar sürüyor. Enflasyon etkisinin yanı sıra girdi maliyetlerindeki artış ve kurun baskılanması nedeniyle son üç yıldır rekabetçilikte ciddi bir sınav veren sanayici, son verilere göre nihayet toparlanma emareleri göstermeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) en son açıkladığı haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine göre sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda ise yüzde 8,3 arttı. Sanayi üretiminde böylece 16 ayın en yüksek yıllık artışı kaydedildi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi de ağustosta 51,9’a yükseldi. Bu veri, dış talep koşullarındaki iyileşmenin ılımlı olmakla birlikte Mayıs 2024’ten bu yana en güçlü düzeyde gerçekleştiğine işaret etti. İhracat iklimindeki kesintisiz güçlenme eğilimi 20’nci aya ulaşırken sanayi yatırımlarının merkezindeki makine sektörü ise son yıllarda artan ihracat performansıyla göz doldurdu. Sektörün ihracat geliri 28 milyar doları aştı.

2025 yılına makine sektörünün temkinli bir iyimserlikle başladığını aktaran Hidroport Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hande Gözüm, küresel raporların makine ve takım tezgâhları pazarında sınırlı da olsa büyüme öngördüğüne işaret ediyor. Türkiye’de ise ithalatın gerilemesi ve ihracatın güçlenmesiyle sektörün dış pazarlara odaklanarak yeni fırsatlar yakaladığını belirten Gözüm, “Biz de yatırımlarımızı daha çok verimlilik artırıcı modernizasyon, ürün çeşitlendirme ve AR-GE çalışmalarına yönlendiriyor, ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Ortadoğu, Afrika ve Kuzey Amerika gibi pazarlarda yeni iş bağlantıları kurarak önümüzdeki dönemde sektörün büyüme potansiyelini değerlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuşuyor. Gözüm'ün açıklamalrı şöyle:

“Büyüme stratejimizin odağında ihracat var”

"Türkiye’de mühendislik ve üretim kabiliyetlerini bir üst seviyeye taşımak hedefiyle Hidroport Mühendislik’i kurduk. Bugün geldiğimiz noktada, on yılı aşkın tecrübemizle endüstriyel ve mobil hidrolik sistemlerden bunların verimliliğini test eden çözümlere, elektrik-otomasyon projelerinden özel makine imalatına kadar geniş bir alanda hizmet veriyoruz. Özellikle kendi markamız altında geliştirdiğimiz HD serisi karotlu sondaj makineleri hem yurt içinde hem de uluslararası pazarda güvenilirliğini kanıtladı. Keşif amaçlı kullanılan bu makineler, maden sahalarında doğru veriye ulaşmayı sağlayarak yatırımın yönünü belirlemede kritik bir rol oynuyor ve sektörün güvenilir çözümleri arasında yer alıyor. Bu rakamlarımıza da yansıyor. 2024 yılı bizim için ihracatta son derece verimli geçti. İhracata başladığımız 2016 yılından bu yana en yüksek seviyelere ulaştığımız, rekor kırdığımız bir yıl oldu."

"Kapasiteyi artırıyoruz"

"2025 yılına ise daha iddialı hedeflerle girdik ve geçen yılki ciromuza üçüncü çeyrekte ulaşmış bulunuyoruz. Mevcut pazarlardaki payımızı korumanın yanı sıra yeni pazarlara açılarak ihracat hacmimizi artırmayı planlıyoruz. Ayrıca önümüzde katılımcı olarak yer alacağımız üç farklı kıtada düzenlenecek önemli fuarlar var. Hem mevcut iş birliklerimizi güçlendirmeyi hem de yeni iş bağlantıları geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda üretim kapasitemizi artırırken, küresel ölçekte daha güçlü ve kalıcı bir marka olma yolunda ilerlemek istiyoruz. 2025 yılı için yatırım planlarımızı iki ana eksen üzerine kurduk: üretim kapasitemizi artırmak ve uluslararası pazarlardaki varlığımızı güçlendirmek. Bu doğrultuda fabrikamızda verimlilik odaklı modernizasyon çalışmalarına ve yeni makine yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Aynı zamanda üniversiteler ile iş birliği içinde AR-GE faaliyetlerimizi geliştirerek daha inovatif ve rekabetçi ürünler ortaya koymayı hedefliyoruz. Büyüme stratejimiz ise ihracat merkezli."