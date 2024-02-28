ARA
Bist 100
9179,48
-1,66%
Bist 100
Dolar/TL
31,1432
0,121%
Dolar/TL
Euro/TL
33,816
0,0573%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0846
-0,059%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2032,59
0%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • G-20: Küresel ekonomide yumuşak iniş ihtimali arttı

G-20: Küresel ekonomide yumuşak iniş ihtimali arttı

Brezilya'da bir araya gelen G20 Maliye Bakanları küresel ekonomide yumuşak iniş ihtimalinin arttığını belirtti.

28 Şubat 2024 | 10:04
G-20: Küresel ekonomide yumuşak iniş ihtimali arttı

23 Şubat tarihli açıklama metni taslağında küresel ekonomik görünümde risklerin daha dengeli olduğu, hızlı dezenflasyon sürecinin ise yukarı yönlü risk oluşturduğu vurgulandı. 

Son halini almayan taslak metin, Brezilya'da yoğun müzakerelere tabi olacak. 

Son dönemde özellikle Ukrayna - Rusya savaşı ve İsrail - Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle G20 toplantılarında ayrışmalar yaşandı. 

Taslak metinde isim vermeden “dünyanın birçok bölgesindeki çatışmaların” zorluk oluşturduğu belirtildi. Metinde, son yıllarda pandeminin etkileri, yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranlarıyla mücadele eden küresel ekonomiye dair daha iyimser ifadeler yer aldı. Çoğu ekonomide uygun para politikaları ve tedarik zinciri sıkıntılarının azalmasıyla enflasyonun yavaşladığı belirtildi.

Sabah Kahvesi bültenine 'ücretsiz' üye olun, güne piyasalar açılmadan daha fazla haberle başlayın! Üyelik için TIKLAYIN 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2032,59 0%
  • ALTIN ONS 2030 -0,12%
  • BIST 100 9179,48 -1,66%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,479 -0,136%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35262 0,14771%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,05 -0,8012%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,1432 0,121%
  • EURO/DOLAR 1,0846 -0,059%
  • EURO/TURK LIRASI 33,816 0,0573%
  • STERLIN/DOLAR 1,26833 -0,01261%
Günün En Çok Okunanları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
G-20: Küresel ekonomide yumuşak iniş ihtimali arttı
G-20: Küresel ekonomide yumuşak iniş ihtimali arttı
TL ile ödeme yapma zorunluluğu esnetildi... İşte dövizle ödeme yapma istisnaları
TL ile ödeme yapma zorunluluğu esnetildi... İşte dövizle ödeme yapma istisnaları
Yılın ilk dış ticaret verileri açıklandı
Yılın ilk dış ticaret verileri açıklandı
Martta İstanbul'a kar yağacak mı?
Martta İstanbul'a kar yağacak mı?
Erdemir temettü teklifini açıkladı
Erdemir temettü teklifini açıkladı
Borsa İstanbul'un yeni üyesi Pasifik Teknoloji'den 479 milyon TL'lik satın alma
Borsa İstanbul'un yeni üyesi Pasifik Teknoloji'den 479 milyon TL'lik satın alma
Borsada teknoloji endeksi tarihi zirveyi gördü: Değeri en fazla artan 3 şirket
GERİ
İLERİ
Dolar- euroda günün ilk rakamları
G-20: Küresel ekonomide yumuşak iniş ihtimali arttı
TL ile ödeme yapma zorunluluğu esnetildi... İşte dövizle ödeme yapma istisnaları
Yılın ilk dış ticaret verileri açıklandı
Martta İstanbul'a kar yağacak mı?
G-20: Küresel ekonomide yumuşak iniş ihtimali arttı
TL ile ödeme yapma zorunluluğu esnetildi... İşte dövizle ödeme yapma istisnaları
Yılın ilk dış ticaret verileri açıklandı
Martta İstanbul'a kar yağacak mı?
Erdemir temettü teklifini açıkladı
TL ile ödeme yapma zorunluluğu esnetildi... İşte dövizle ödeme yapma istisnaları
Yılın ilk dış ticaret verileri açıklandı
Martta İstanbul'a kar yağacak mı?
Erdemir temettü teklifini açıkladı
Borsa İstanbul'un yeni üyesi Pasifik Teknoloji'den 479 milyon TL'lik satın alma
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL