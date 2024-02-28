G-20: Küresel ekonomide yumuşak iniş ihtimali arttı

23 Şubat tarihli açıklama metni taslağında küresel ekonomik görünümde risklerin daha dengeli olduğu, hızlı dezenflasyon sürecinin ise yukarı yönlü risk oluşturduğu vurgulandı.

Son halini almayan taslak metin, Brezilya'da yoğun müzakerelere tabi olacak.

Son dönemde özellikle Ukrayna - Rusya savaşı ve İsrail - Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle G20 toplantılarında ayrışmalar yaşandı.

Taslak metinde isim vermeden “dünyanın birçok bölgesindeki çatışmaların” zorluk oluşturduğu belirtildi. Metinde, son yıllarda pandeminin etkileri, yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranlarıyla mücadele eden küresel ekonomiye dair daha iyimser ifadeler yer aldı. Çoğu ekonomide uygun para politikaları ve tedarik zinciri sıkıntılarının azalmasıyla enflasyonun yavaşladığı belirtildi.