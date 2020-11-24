Bloomberg Milyarderler Endeksine göre Musk’a ait elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın hisselerinin yüzde 6,5 değer kazanması sonrasında iş adamının serveti bir günde 7 milyar 200 milyon dolar artarak 127 milyar 900 milyon dolara ulaştı.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, 49 yaşındaki Musk, servetine bu yılın başından beri 100 milyar 300 milyon dolar daha eklemişti. Tesla’nın hisseleri son 12 ayda yüzde 675 değer kazandı. Tesla, görece düşük üretim sayısı ve mütevazı cirosuna rağmen hisseleri borsada en fazla işlem gören otomobil şirketi. Şirketin borsa değerinin 500 milyar dolara yakın olduğu belirtiliyor.



Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in serveti ise 127 milyar 700 milyon dolar seviyesinde. Ancak Gates’in yüksek miktarlarda yaptığı bağışlara işaret edilerek bağış yapmaması durumunda servetinin çok daha büyük olacağına dikkat çekiliyor.