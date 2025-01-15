Gazze'de ateşkes sağlandı

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Donald Trump, açıklamasında, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadelerini kullandı. Trump, aynı hesabından daha sonra yaptığı yeni açıklamada, söz konusu ateşkes anlaşmasını, 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerini kazanmasına bağladı.

"Bu epik ateşkes anlaşması, yalnızca kasım ayında kazandığımız tarihi zaferin bir sonucu olarak gerçekleşebilirdi." yorumunu yapan Trump, kendi yönetiminin "barış arayışında" olduğunu ve bunu, tüm dünyaya göstereceklerini belirtti.

Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a ayrıca teşekkür eden Trump, "Gazze'nin bir daha teröristler için güvenli bir sığınak haline gelmemesi" için İsrail ve diğer müttefikleriyle yakın çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

İbrahim Anlaşmalarını daha da genişleteceklerini kaydeden Trump, "Bu, Amerika ve hatta dünya için gerçekleşecek harika şeylerin sadece başlangıcı." değerlendirmesini yaptı.

Ateşkeste kendisinin payının "büyük" olduğunu savunan Trump, "Daha Beyaz Saray'a gelmeden bu kadar çok şey başardık. Beyaz Saray'a geri döndüğümde olabilecek harika şeyleri bir hayal edin." ifadelerine yer verdi.

İsrail güvenlik kabinesi onaylamak için yarın toplanacak

İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesinin yarın sabah Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak için toplanacağı bildirildi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail daraltılmış güvenlik kabinesinin yarın sabah yerel saatle 11'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak üzere toplanacağı bildirildi.

Güvenlik kabinesi toplantısının ardından ateşkes ve esir takası anlaşmasının hükümet onayına sunulacağı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi ise İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Ateşkes anlaşması güvenlik kabinesi, kabine ve hükümette çoğunluğa sahip" ifadelerine yer verdi.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un taraflar arasında esir takasını gerçekleştirecek Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamaya göre, Herzog, esir takası anlaşması hazırlıkları kapsamında İsrail'i ziyaret eden Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Spoljaric ve heyetiyle bir araya geldi. Kızılhaç heyetinin Herzog'a esirlerin transferi için yapılan hazırlıklar ve karşılaştıkları çeşitli zorluklar hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI NE?

Anlaşmanın şartları henüz açıklanmadı.

CNN International'ın haberine göre ABD'li medya kuruluşuna konuşan kaynaklar, İsrail hükümeti ile Hamas'ın, Gazze'deki çatışmaları durduracak ve rehineler ile Filistinli tutukluların aşamalı olarak serbest bırakılmasını öngören bir anlaşma üzerinde anlaştığı bilgisini verdi.

Henüz resmen açıklanmayan anlaşmaya göre, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarda İsrail'den rehin alınan 33 kişiyi serbest bırakması bekleniyor. Karşılığında İsrail yüzlerce Filistinli tutsağı serbest bırakacak.

CNN'e konuşan kaynaklara göre, anlaşmadaki bazı noktalar şöyle: