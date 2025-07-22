Gazze'de son 24 saatte 15 kişi açlıktan öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, açlığın yaşandığı duruma ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle 4'ü çocuk 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi." ifadesi kullanıldı. Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısının 80'i çocuk olmak üzere 101'e çıktığı vurgulandı.

SON 72 SAATTE 21 ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLDÜ

BBC'nin haberine göre Gazze Şehri’ndeki Şifa Hastanesi’nin direktörü Dr. Mohammed Abu Salmiya, son 72 saat içinde Gazze genelinde 21 çocuğun yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

ÇOCUKLAR AÇLIK ÇEKİYOR

BBC’ye konuşan Salmiya, Gazze’de yaklaşık 900.000 çocuğun açlık çektiğini ve bu çocukların 70.000’inin yetersiz beslenme durumunda olduğunu belirtti.

Doktor, özellikle diyabet ve böbrek hastalarının ciddi risk altında olduğunu vurgulayarak, endişe verici sayıda ölümle karşı karşıya olduklarını ifade etti.

YENİ RAKAMLAR AÇIKLANDI

BBC'nin haberine göre Hamas'a bağlı Sağlık Bakanlığı, yetersiz beslenmeden kaynaklanan ölümlerin sayısına ilişkin yeni rakamlar yayınladı. Bakanlık sözcüsü, son 48 saatte 12'si çocuk 33 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

EN AZ 59 BİN FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

AA'nın haberine göre İsrail, gıda yardımı almaya çalışan Filistinlileri de hedef alıyor.

Öte yandan İsrail, gıda yardımı almaya çalışan Filistinlileri de hedef alıyor. Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu en az 1021 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 500'den fazlası da yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.

DEHŞET VERİCİ

İHA'nın haberine göre Birleşmiş Milletler'in (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, bölgedeki açlığın "insan eliyle yapılmış" bir kıtlık olduğunu söyledi. Fakhri, "Şu anda Gazze'de gördüğümüz şey, İsrail'in aç bırakma kampanyasının en dehşet verici aşamasıdır. Bu, insanların hayatta kalmak için ihtiyaç duyduklarından mahrum bırakıldığı en kötü senaryodur. Yalnızca gıdadan değil, sudan ve sağlık hizmetlerinden de mahrum bırakılıyorlar. Hukuki açıdan kesin olarak bildiğimiz şey, bunun bir aç bırakma meselesi olduğudur ve bu bir savaş suçudur" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığına vurgu yapan BM Raportörü Michael Fakhri, tutuklama emirlerinin "hukuki bir yükümlülük" oluşturduğunu söyleyerek, "Ülkeler aç bırakmayı durdurmak için harekete geçmeli" açıklaması yaptı.

