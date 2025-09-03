İtalya, milyonerleri vergi indirimleriyle cezbederken, Fransa da İtalya'yı vergi indirimleri yapıp zenginleri cazip fırsatlarla kendi ülkesine çekmekle suçluyor. Bu durum Fransa’yı rahatsız etmişe benziyor.



Focus.de yer alan habere göre; Fransa Başbakanı François Bayrou, İtalya'yı düşük vergiler sayesinde zengin vergi mükelleflerini cezbetmekle suçladı. Bayrou bir röportajda "vergi indirimi politikasından" bahsetti ve artan "mali göçebelikten" yakındı. "Maalesef insanlar yurt dışında daha iyi vergi koşulları buldukları için göç ediyor" dedi.



İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise suçlamalara karşı "büyük şaşkınlık" duyduğunu ifade ederek, "tamamen asılsız" olduklarını söyledi. Meloni, "İtalyan ekonomisi cazip ve ülkemizin istikrarı ve güvenilirliği sayesinde diğerlerinden daha iyi performans gösteriyor" dedi.



Arka planda “CR7 Normu” var



Tartışmanın arka planında ise Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den Juventus Torino'ya transferini kolaylaştırmak için 2016 yılında uygulamaya konulan "CR7 Normu" yatıyor. Düzenleme artık yabancı milyonerlerin, gerçek gelirlerinden bağımsız olarak 15 yıla kadar yılda 200.000 Euro sabit vergi ödemelerine olanak tanıyor.

Rapora göre 3 bin 600 milyoner İtalya'ya taşınacak

Özel Servet Göçü Raporu 2025'e göre, bu yıl yaklaşık 3 bin 600 milyoner İtalya'ya taşınacak, bunların başında da şu anda Avrupa'nın en pahalı gayrimenkul pazarlarından biri olan Milano geliyor.