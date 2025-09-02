Anadolu Efes'ten bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

30 Aralık 2024 tarihinde Rusya operasyonlarımızda faaliyet gösteren ortak girişimimize atanan geçici yönetim tarafından, şirketin unvanının ve logosunun değiştirildiği duyurulmuştur. Bu değişiklik, şirketin unvanı ve logosuna ilişkin olup ilgili şirketin hisselerinin mülkiyet durumu ve hukuki statüsünde herhangi bir değişikliğe yol açmamaktadır. Konuya ilişkin gelişmeler usulüne uygun şekilde kamuya duyurulacaktır.

NE OLMUŞTU?

Aralık ayında, Rusya'daki "AB InBev Efes"in varlıklarına ve üretim tesislerine geçici yönetim atandığı duyurulmuştu.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre ise Rus yönetiminin aldığı kararla AB InBev Efes’in değişen adı küresel olarak “Drinks Together” olurken Rusya’da ise Napitki Vmeste olarak devam edecek.



Rus basınına dayandırılan habere göre, yapılan açıklamada, “Bu değişim, geleceğe olan güvenimizi vurgulayan ve işimizde ve şirket içi kültürümüzde gerçekleşen değişiklikleri yansıtan şirket için önemli bir an. Bizim için yeni isim, hırsları ve ilgi alanları bira pazarının ötesine geçmiş, modern, yenilikçi ve istikrarlı bir Rus şirketi olarak kendimizi ilan etmemiz için bir fırsat" ifadeleri yer alıyor.

Logo ise beyaz harflerle kırmızı zemin üzerinde yer alacak. Kırmızı renk, firmanın temel ilkelerini simgelerken, Rusça tasarım ise güven duygusunu verecek. Açıklamada, “Ticari isim ve logodaki değişiklik, marka portföyünü, tüketiciler ve ortaklar için ürünlerin bulunabilirliğini veya şirketin iş süreçlerini etkilemeyecek" denildi.

