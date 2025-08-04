ARA
DOLAR
40,69
0,21%
DOLAR
EURO
47,51
0,30%
EURO
GRAM ALTIN
4444,67
0,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
10972,63
0,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 2025 Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? TEFE TÜFE Ağustos ayı kira artışı hesaplama örneği

2025 Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? TEFE TÜFE Ağustos ayı kira artışı hesaplama örneği

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon oranlarının açıklanması sonrası kira artış oranı milyonların gündeminde. Peki TÜFE Kira artış oranı tavanı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 Ağustos ayı kira artışı nasıl hesaplanır? İşte yanıtı...

04 Ağustos 2025 | 10:02
Son Güncellenme: 04 Ağustos 2025 | 10:19
2025 Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? TEFE TÜFE Ağustos ayı kira artışı hesaplama örneği

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ve TEFE ile kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Temmuz ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Temmuz ayı enflasyonu ile birlikte Ağustos ayı tavan kira artış oranları da netleşti.

Kira artışı nasıl hesaplanacak?

Ağustos ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor.. Hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, Temmuz ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak.

Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Bu sınır kalktı ve  Ağustos ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TEFE TÜFE üzerinden kira zammı yapacak. Buna göre; Ağustos ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde %41,13 olmasının ardından tavan zam yüzde %41,13 olarak belirlendi.

Ağustos ayında ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 41,13 artış gösterebilecek.

Ağustos 2025 kira artışı hesaplama örneği

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Ağustos ayında ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 43,23 artış gösterebilecek.

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2025
Girdiğiniz Artış Oranı: %41,13
Kira Artış Tutarı:  4 bin 013  TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 14 bin 013 TL

Temmuz ayı kira artış oranı ne kadardı?

Temmuz ayında 12 aylık TÜFE verisinin yüzde yüzde 43,23 olmasının ardından Tavan zam yüzde %43,23 olarak belirlenmişti. 
 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL