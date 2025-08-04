Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ve TEFE ile kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Temmuz ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Temmuz ayı enflasyonu ile birlikte Ağustos ayı tavan kira artış oranları da netleşti.

Kira artışı nasıl hesaplanacak?

Ağustos ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor.. Hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, Temmuz ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak.

Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Bu sınır kalktı ve Ağustos ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TEFE TÜFE üzerinden kira zammı yapacak. Buna göre; Ağustos ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde %41,13 olmasının ardından tavan zam yüzde %41,13 olarak belirlendi.

Ağustos ayında ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 41,13 artış gösterebilecek.

Ağustos 2025 kira artışı hesaplama örneği

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: %41,13

Kira Artış Tutarı: 4 bin 013 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 14 bin 013 TL

Temmuz ayı kira artış oranı ne kadardı?

Temmuz ayında 12 aylık TÜFE verisinin yüzde yüzde 43,23 olmasının ardından Tavan zam yüzde %43,23 olarak belirlenmişti.

