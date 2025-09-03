2025 Eylül ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? TEFE TÜFE Eylül ayı kira artışı hesaplama örneği

TÜİK merakla beklenen ağustos ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla beraber tavan kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Eylül ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Eylül ayı kira artış tavanı yüzde 39,62 olarak gerçekleşti. İşte hesaplama örneği;