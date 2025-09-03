ARA
  2025 Eylül ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? TEFE TÜFE Eylül ayı kira artışı hesaplama örneği

2025 Eylül ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? TEFE TÜFE Eylül ayı kira artışı hesaplama örneği

Eylül ayı kira artış oranı enflasyon oranlarının açıklanması ile belli oldu. Ev sahipleri ve kiracılar "2025 Eylül ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç?" sorusuna yanıt arıyor. İşte TÜFE Eylül ayı kira artışı hesaplama örneği


Son Güncellenme:
2025 Eylül ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? TEFE TÜFE Eylül ayı kira artışı hesaplama örneği

TÜİK merakla beklenen ağustos ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti.

2025 Eylül ayı tavan kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Belli oldu-1

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla beraber tavan kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Eylül ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Eylül ayı kira artış tavanı yüzde 39,62 olarak gerçekleşti. İşte hesaplama örneği;

Eylül 2025 kira artışı ne kadar?  

Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Eylül ayında ev ve iş yerlerinin kirası (tavan) yüzde 39,62 artış gösterebilecek.

Eylül 2025 kira artışı Hesaplama örneği

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2025
Girdiğiniz Artış Oranı: %39,62
Kira Artış Tutarı:  3 bin 962  TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 13 bin 962 TL

Kira artışı nasıl hesaplanacak?

Eylül ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor. Hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, Temmuz ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak. 

Ağustos ayı kira artış oranı ne kadardı?

Ağustos ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde %41,13 olmasının ardından tavan zam yüzde %41,13 olarak belirlendi.

Ağustos ayında ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 41,13 artış yapıldı. 
 

Temmuz ayı kira artış oranı ne kadardı?

Temmuz ayında 12 aylık TÜFE verisinin yüzde yüzde 43,23 olmasının ardından Tavan zam yüzde %43,23 olarak belirlenmişti. 
