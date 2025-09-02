2 Eylül borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 402,43 puan azalarak 10.877,52 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 24,50 puan ve yüzde 0,22 artışla 11.304,45 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.616,64 puanı, en yüksek 11.331,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,57 değer kaybederek 10.877,52 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 498,17 puan ve yüzde 4,02 değer kaybederek 11.905,73 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 4,76, holding endeksi yüzde 4,02 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 2,33 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 3,71, sanayi endeksi yüzde 2,98, hizmetler endeksi yüzde 2,65 ve teknoloji endeksi yüzde 2,43 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 88'i geriledi, 1 tanesi yatay seyretti.

Türkiye İş Bankası (C), Sasa Polyester, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100 endeksi, gün içinde yaşanan siyasi gelişmelerin etkisiyle genele yayılan satışlarla 10.616,64 puana kadar geriledikten sonra gelen tepki alımlarına rağmen günü negatif seyirle tamamladı. (İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi. İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verildi. İl yönetimine geçici olarak Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu 5 kişi getirildi)



Bununla birlikte, Borsa İstanbul AŞ, saat 15.40.03 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uyguladı.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin, yurt dışında ise Avro bölgesinde ÜFE, dünya genelinde hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 512,9 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 512,9 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 4 milyon 610 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,83, bileşik getirisi yüzde 39,03 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,0480 satışta 41,2125 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,0091, satışta 41,1735 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1662, sterlin/dolar paritesi 1,3386 ve dolar/yen paritesi 148,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 68,7 dolardan işlem görüyor.

