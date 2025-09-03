Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 2645

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Şirket dün bedelsiz pay alma hak kullanım tarihini 4 Eylül Perşembe olarak açıkladı. Şirketten dün yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz tarafından 47.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %2645 oranında artırılarak 1.290.150.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, Kurul tarafından onaylandığı ve 21.08.2025 tarih ve 2025/45 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayımlandığı duyurulmuştu.

Başvuruya istinaden T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00112983202 sayılı yazısı 02.09.2025 tarihinde (bugün) tarafımıza ulaşmıştır.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 04.09.2025 olarak belirlenmiştir.