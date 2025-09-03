Yarın 2 bedelli, 1 bedelsiz sermaye artırımı var (4 Eylül)

Şirket tarafından 47.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %2645 oranında artırılarak 1.290.150.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 4 Eylül olarak belirlendi.

