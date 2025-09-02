Bir şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (2 Eylül)

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) bugün 2024 yılı kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını KAP'a bildirdi.

Buna göre 4 eşit taksit halinde toplamda pay başına net 0,0858892 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Her bir taksit net 0,0214723 TL. Ödeme tarihleri ise 15 Ekim ve 17 Aralık 2025 ile 18 Şubat ve 17 Nisan 2026.

Şirketten yapılan bildirim şöyle:

Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin mali tablolarında özkaynaklar grubu içerisinde Geçmiş Yıllar Karlarından aktarılarak Olağanüstü Yedekler hesabında sınıflandırılan ve bu hesaptan karşılanmak üzere toplam 70.000.000 TL tutarındaki nakit kar payının dört eşit taksitte dağıtılmasının, 2024 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

Kar dağıtım önerisine ilişkin Yönetim Kurulu kararımız ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmış olan 2024 yılı Kar Dağıtım Tablosu, kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla sunulmaktadır.

