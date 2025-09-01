Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artışı nasıl hesaplanır?

Kira zam oranları için gözler, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Eylül 2025 kira artış oranı, milyonlarca ev ve iş yeri sahibi ile kiracı tarafından merakla bekleniyor.
Eylül ayında kira sözleşmesi yenilenecek ev sahipleri ve kiracılar, yeni dönemde uygulanacak kira artış oranını merakla bekliyor. Kira artış oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verilerine göre hesaplanıyor.
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay bir önceki aya ait enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
Eylül 2025 kira artış hesaplamalarında kullanılacak olan Ağustos ayı enflasyon verileri, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
AĞUSTOS KİRA ARTIŞI NE KADARDI?
Ağustos ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde %41,13 olmasının ardından tavan zam yüzde %41,13 olarak belirlendi. Kira kontrat süresi ağustos ayında dolan vatandaşlar, yüzde 41.13 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirmeye başladı.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Kira artışında yasal olarak belirlenen oran, kira sözleşmesinin yenileneceği aydan bir önceki ayın son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamasıdır. Bu nedenle, Eylül ayı kira zammı için Ağustos ayına ait TÜFE verileri belirleyici olacak.