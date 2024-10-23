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Goldman Sachs: Trump seçilirse euro düşebilir

Goldman Sachs 5 Kasım'da gerçekleşecek ABD seçimlerini Trump'ın kazanması ve ek gümrük tarifelerini devreye alması durumunda ortak para birimi euronun düşeceği görüşünü paylaştı.

23 Ekim 2024 | 09:46
Goldman Sachs: Trump seçilirse euro düşebilir

Anketlerde Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Kamala Harris başa baş giderken Trump'ın radikal ekonomi politikalarının, ABD'nin önemli ticaret ortağı olan Avrupa'ya daha büyük etkisi olması bekleniyor. 

Goldman, Cumhuriyetçilerin yarışı kazandığı senaryonun, artan gümrük vergileri ve içeride vergi indirimleriyle sonuçlanabileceğini belirtti. 

Kurum analisti Michael Cahill konuya ilişkin notunda "İthalata yüzde 10 ABD gümrük vergisi, Çin ürünlerine uygulanan yüzde 20 vergi, vergi kesintileriyle birleştiğinde doların keskin bir şekilde yükselmesine ve euronun yüzde 8 ila yüzde 10 düşmesine neden olabilir" yorumunu yaptı. 

Analist, Trump'ın yalnızca Çin'e ek gümrük vergileri uygulayacağı daha dar bir ticaret savaşının euronun yaklaşık yüzde 3 oranında düşmesine neden olabileceğini söyledi. Avrupa'nın ortak para birimi, ABD ekonomisinin Avrupa'dan uzaklaşması ve bazı yatırımcıların Trump'ın zaferine göre pozisyon almasıyla Ekim ayında yüzde 2,7 düştü.

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MKK açıkladı: 3. çeyrek halka arz karnesi
Seğmen Kardeşler'den Dubai kararı
Borsanın yeni şirketi, yeni iş kolu kararını duyurdu
Yeşil enerji şirketleri petrol devlerinin getirilerini geride bıraktı: Zirvenin ilk 5'i
İki hisseye kredili işlem yasağı
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) bilanço tarihini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket (22 Ekim)
21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
GERİ
İLERİ
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