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Google, o şirketi 32 milyar dolara satın alacak

Google, New York merkezli bulut güvenlik platformu Wiz'i satın almak üzere anlaşmaya vardığını bildirdi.

18 Mart 2025 | 18:04
Google, o şirketi 32 milyar dolara satın alacak

Google'dan yapılan açıklamada, Wiz'in 32 milyar dolar karşılığında tamamı nakit bir işlemle satın alınacağı, işlem tamamlandığında şirketin Google Cloud'a katılacağı aktarıldı.

Bu satın almanın Google Cloud'un gelişmiş bulut güvenliği ve çoklu bulut alanlarına yatırımını temsil ettiği vurgulanan açıklamada, Wiz'in siber güvenlik olaylarını önlemeye yardımcı olmak için kullanımı kolay bir güvenlik platformu sunduğu aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, bulutta çalışan işletmeler ve devletlerin daha da güçlü güvenlik çözümleri ve bulut bilişim sağlayıcılarında daha fazla seçenek aradığına işaret ederek, Google Cloud ile Wiz'in birlikte, gelişmiş bulut güvenliği ve çoklu bulut kullanma becerisinde "gaza basacağını" kaydetti.

Google Cloud CEO'su Thomas Kurian da iki şirketin her büyüklük ve sektördeki kuruluş için siber güvenliği daha erişilebilir ve kullanımı daha basit hale getirme konusunda ortak bir vizyonu paylaştığını vurguladı.

Wiz Kurucu ortağı ve CEO'su Assaf Rappaport ise bu satın almanın ek kaynaklar ve derin yapay zeka uzmanlığı sağlayarak güvenliği geliştirme ve ihlalleri önleme misyonlarını destekleyeceğini ifade etti.

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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 hisse var
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: %274,80
Borsada bu hafta genel kurulu olan 19 şirket
Kesinleşen temettü kararını ve tarihlerini duyurdu
25 kurumdan 61 hisse önerisi
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (14 Mart)
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