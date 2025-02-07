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Gözler yine Trump'a çevrildi: Yeni haftada açıklama yapacak

Trump, gelecek hafta karşılıklı ticaretle ilgili açıklama yapacak

07 Şubat 2025 | 21:39
Son Güncellenme: 07 Şubat 2025 | 21:39
Gözler yine Trump'a çevrildi: Yeni haftada açıklama yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta birçok ülkeyi etkileyecek karşılıklı ticaretle ilgili bir açıklama yapacağını duyurdu. Trump, hangi ülkelerin hedef alınacağını söylemedi ve planla ilgili ayrıntıları açıklamadı.

Trump, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Oval Ofis'teki görüşmesi öncesi basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Karşılıklı ticaretle ilgili gelecek hafta bir açıklama yapacağını belirten Trump, "Böylece diğer ülkelerle eşit muamele göreceğiz." dedi.

Trump, bir basın toplantısı düzenleyeceklerini ve oldukça basit bir şekilde bunu ortaya koyacaklarını belirterek, bunun herkesi etkileyeceğini ifade etti. Ayrıca Trump, otomobil tarifelerinin de her zaman gündemlerinde olduğuna işaret ederek, "Bizim otomobil tedarik etmediğimiz ve diğer ülkelerin tedarik ettiği durumlar var. Bunu eşitlemeliyiz, dengelemeliyiz." diye konuştu.

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