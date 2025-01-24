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Havacılık devinden zarar beklentisi

Amerikan havacılık şirketi Boeing işçi grevleri, bazı savunma, uzay ve güvenlik programlarıyla ilgili giderler ve işten çıkarmalarla ilgili masrafların etkisiyle geçen yılın dördüncü çeyreğinde zarar beklediğini bildirdi.

24 Ocak 2025 | 09:54
Havacılık devinden zarar beklentisi

Boeing, geçen yılın son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarına dair öncü verileri paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada, Boeing'in geçen yılın son çeyreğinde 15,2 milyar dolar gelir elde etmeyi öngördüğü aktarıldı.

Açıklamada, şirketin aynı dönemde hisse başına 5,46 dolar zarar etmesinin beklendiği kaydedildi.

İşçi grevlerinin, bazı savunma, uzay ve güvenlik programlarıyla ilgili giderlerin ve işten çıkarmalarla ilgili masrafların şirketin finansal sonuçları üzerinde etkili olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu dönemde 3,5 milyar dolar negatif nakit akışının da öngörüldüğü ifade edildi.

Boeing'in geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu, 28 Ocak'ta açıklaması bekleniyor. AA

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