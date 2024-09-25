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Harris mi Trump mı? Son ankette kıl payı fark var

ABD'de Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile eski Başkan Donald Trump arasındaki yarış anketlere göre kafa kafaya sürüyor. CNN, son anket sonuçlarını yayınladı. Arada 1 puan fark var.

25 Eylül 2024 | 08:17
Son Güncellenme: 25 Eylül 2024 | 08:17
Harris mi Trump mı? Son ankette kıl payı fark var

ABD'de seçmenler, 5 Kasım'da yeni başkanlarını seçmek üzere sandık başına gidiyor. Joe Biden'ın çekilme kararına kadar geçen sürede anketler onun sürekli olarak Trump'ın gerisinde olduğunu gösteriyordu. Ancak Harris seçim yarışına dahil olduğunda işler değişti. Anketlere göre kafa kafaya bir yarış var hatta Harris küçük bir fark yaratmış durumda.

CNN'in haberine göre Harris'e olan destek daha çok güçlü bir kişisel çekiciliğe dayanıyor. Trump'ın desteği ise kendisine ve mizacına ilişkin daha az olumlu görüşlere rağmen sıkı bir tabana ve ekonomiyi idare etme konusundaki avantaja dayanıyor.

HARRIS %48-%47 TRUMP

SSRS tarafından yürütülen yeni bir CNN anketinde Harris Harris (%48), Trump'a (%47) karşı yarışı kıl payı önde götürüyor. Arada 1 puan fark var. Ankette adayların yaklaşık %2'si Liberteryen Chase Oliver'a ve %1'i Yeşil Parti adayı Jill Stein'a oy vermeyi planladıklarını söylüyor. BBC'nin analine göre ise çekişmeli eyaletlerde de Kamala Harris ile Donald Trump birbirlerine yakın oranlara sahip. BBC, "Anketler hem 2016'da hem de 2020'de Trump'a verilen desteği hafife aldı" diyor. Bu nedenle yarış bu kadar yakın olduğunda kazananı tahmin etmek çok zor.

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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (24 Eylül)
Borsada bugün 'olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında' açıklama yapan 5 şirket
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) 'olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri' hakkında açıklama
Borsa, kripto vergileri gündemden düştü
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) söylentilere ilişkin açıklama
Üç hissede 1 ay kredili işlem tedbiri geldi
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (23 Eylül)
Bugün1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (24 Eylül)
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (24 Eylül)
Endeksler güncellendi: BIST 30'a 3 yeni üye
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Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
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