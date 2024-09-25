ABD'de seçmenler, 5 Kasım'da yeni başkanlarını seçmek üzere sandık başına gidiyor. Joe Biden'ın çekilme kararına kadar geçen sürede anketler onun sürekli olarak Trump'ın gerisinde olduğunu gösteriyordu. Ancak Harris seçim yarışına dahil olduğunda işler değişti. Anketlere göre kafa kafaya bir yarış var hatta Harris küçük bir fark yaratmış durumda.

CNN'in haberine göre Harris'e olan destek daha çok güçlü bir kişisel çekiciliğe dayanıyor. Trump'ın desteği ise kendisine ve mizacına ilişkin daha az olumlu görüşlere rağmen sıkı bir tabana ve ekonomiyi idare etme konusundaki avantaja dayanıyor.

HARRIS %48-%47 TRUMP

SSRS tarafından yürütülen yeni bir CNN anketinde Harris Harris (%48), Trump'a (%47) karşı yarışı kıl payı önde götürüyor. Arada 1 puan fark var. Ankette adayların yaklaşık %2'si Liberteryen Chase Oliver'a ve %1'i Yeşil Parti adayı Jill Stein'a oy vermeyi planladıklarını söylüyor. BBC'nin analine göre ise çekişmeli eyaletlerde de Kamala Harris ile Donald Trump birbirlerine yakın oranlara sahip. BBC, "Anketler hem 2016'da hem de 2020'de Trump'a verilen desteği hafife aldı" diyor. Bu nedenle yarış bu kadar yakın olduğunda kazananı tahmin etmek çok zor.