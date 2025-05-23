ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard Üniversitesine mektup göndererek aldıkları kararı okula bildirdiklerini açıkladı. Bakan Noem, X hesabından paylaştığı açıklamasında, "Harvard Üniversitesinin Öğrenci ve Değişim Programı sertifikasının derhal geçerli olmak üzere iptal edildiğini bildiriyorum." ifadesini kullandı.

This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus.



It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students and benefit from their higher tuition payments… pic.twitter.com/12hJWd1J86 — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 22, 2025

AA'nın aktardığı habere göre ABD'li Bakan, Trump yönetiminin, Harvard'ı "kampüsünde şiddet ile antisemitizmi teşvik etmek ve Çin Komünist Partisi ile koordinasyon içinde olmaktan" sorumlu tuttuğunu ifade etti.

Üniversitelerin yabancı öğrencileri kabul etmesinin bir hak değil, ayrıcalık olduğunu savunan Noem, "Harvard'ın doğru olanı yapmak için pek çok fırsatı vardı ama bunu reddetti. Yasalara uymadıkları için Öğrenci ve Değişim Programı sertifikalarını kaybettiler." dedi.

Trump ile Harvard arasındaki kriz

AA'nın derlemesine göre Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu. Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

Harvard'dan tepki

Harvard ise Noem’in açıklamasını “hukuka aykırı” olarak nitelendirdi. Üniversite, yaptığı açıklamada, “Harvard’ın, 140’tan fazla ülkeden gelen ve üniversiteyi — ve bu ülkeyi — ölçülemez şekilde zenginleştiren uluslararası öğrenci ve akademisyenleri ağırlama kapasitesini korumaya tam bağlıyız. Aynı zamanda bu misilleme niteliğindeki hareket, Harvard topluluğu ve ülkemiz için ciddi zararlar tehdidinde bulunmakta ve Harvard’ın akademik ve araştırma misyonunu zedelemektedir" dedi.

DHS (İç Güvenlik Bakanlığı) ise, gelecekteki uluslararası öğrencilerin kaydının engellenmesinin yanı sıra, “mevcut yabancı öğrencilerin ya transfer olmaları ya da yasal statülerini kaybetmeleri gerektiğini” belirtti.



