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Havacılık devi 2024'te 11,8 milyar dolar zarar etti

Geçen yıl, 2020'den bu yana en yüksek zararını kaydeden şirket, üst üste altıncı yıl zarar bildirmiş oldu

28 Ocak 2025 | 18:03
Son Güncellenme: 28 Ocak 2025 | 18:12
Havacılık devi 2024'te 11,8 milyar dolar zarar etti

Amerikan havacılık şirketi Boeing, işçi grevleri, bazı savunma programlarıyla ilgili giderler ve işten çıkarmalarla ilgili masrafların etkisiyle geçen yıl 11,8 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı.

Boeing, 2024'ün son çeyreği ile geçen yılın tamamına dair bilançosunu yayımladı.

Buna göre, şirketin geliri geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31 azalışla 15,2 milyar dolara geriledi. Boeing 2023'ün son çeyreğinde 22 milyar dolar gelir bildirmişti.

Şirketin bir önceki yılın dördüncü çeyreğinde 30 milyon dolar olan net zararı da 2024'ün son çeyreğinde 3,9 milyara ulaştı.

Boeing'in hisse başına zararı ise aynı dönemde 4 sentten 5,46 dolara çıktı.

- Yıllık gelirde yüzde 14 düşüş

Şirketin 2024 yılı genelinde elde ettiği gelir de 2023'e kıyasla yüzde 14 azalışla 66,5 milyar dolara indi. Boeing, 2023'te 77,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Boeing'in bir önceki yıl 2,2 milyar dolar olan net zararı ise geçen yıl 11,8 milyar dolara ulaştı. Bu değer, şirketin 2020'den bu yana kaydettiği en yüksek yıllık zarar olurken, Boeing üst üste altıncı yıl zarar bildirmiş oldu.

Şirketin 2023'te hisse başına bildirdiği 3,67 dolar zarar, geçen yıl 18,36 dolara çıktı.

Boeing, söz konusu finansal sonuçların, işçi grevleri, bazı savunma programlarına ilişkin masraflar ve işten çıkarmalarla maliyetleri yansıttığını bildirdi.

- "Operasyonlarımızı istikrara kavuşturmak için ilerleme kaydettik"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Boeing Üst Yöneticisi Kelly Ortberg, geçen yılın son çeyreği boyunca operasyonları istikrara kavuşturmak için kilit alanlarda ilerleme kaydettiklerini, güvenlik ve kalite planının önemli yönlerini güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Ortberg, "Ekibim ve ben, şirketimizin performansını tamamen iyileştirmek ve müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, yatırımcılarımız, düzenleyicilerimiz ve bize güvenen diğer herkesin güvenini yeniden kazanmak için gereken temel değişiklikleri yapmaya odaklandık." ifadelerini kullandı.

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