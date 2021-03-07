Fransız milyarder ve politikacı Olivier Dassault, helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

Uçak üreticisi Dassault Endüstrinin varislerinden ve 2002’den beri Oise bölgesinin milletvekili olarak görev yapan 69 yaşındaki Olivier Dassault‘u taşıyan helikopter, Deauville ve Honfleur kentleri arasında düştü. Kazada Dassault ve helikopterin pilotu hayatını kaybetti.

69 yaşındaki Dassault, Rafale savaş uçaklarını yapan ve Le Figaro gazetesinin de sahibi olan Fransız milyarder sanayici Serge Dassault’un en büyük oğluydu. Baba Serge Dassault 2018 yılında kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

Dassault’un ölüm haberini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter’dan paylaştı.

Olivier Dassault aimait la France. Capitaine d’industrie, député, élu local, commandant de réserve dans l’armée de l’air : sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, d’en valoriser les atouts. Son décès brutal est une grande perte. Pensées à sa famille et à ses proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 7, 2021

Macron, twitter mesajında Olivier Dassault’un ani ölümünün Fransa için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Dassault dünyanın en zengin 361. adamı olarak kabul ediliyordu. 2 erkek ve 1 kardeşi olan Dassault, siyasi kimliği nedeniyle Dassault yönetim kurulundaki görevinden ayrılmıştı.

Olivier Dassault siyasi kimliğinin yanı sıra girişimcilik, fotoğrafçılık, pilotluk gibi yönleriyle de tanınıyordu.