Koronavirüsle mücadelede dijital seyahat kartı uygulaması geliyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), uçak yolculuklarında kullanılacak uygulamanın yakında hazır olacağını açıkladı. Kişilerin aşı ve test bilgileri yer alacağı kartlar, iOS ve Android platformlardan ücretsiz olarak indirilebilecek.

Uluslararası seyahatlerde “Dijital Seyahat Kartı” uygulaması başlıyor.

Açıklama, Kanada merkezli Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nden geldi. Mobil uygulamanın birkaç hafta içerisinde hazır olacağı duyuruldu.

Ücretsiz olacak, PCR testi ve aşı bilgileri yer alacak

Dijital seyahat kartı, iOS ve Android platformlardan ücretsiz olarak indirilebilecek. Kartta yolcuların koronavirüs testi ve aşı bilgileri bulunacak.

Testler ve aşıların yetkili kurumlar tarafından yapılıp yapılmadığı bilgisi de yer alacak.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nden yapılan açıklamada, dijital kartların uçak yolculuklarının yeniden başlayabilmesinde önemli olacağı belirtildi.

Mobil cihazlarda kullanılacak

Mobil uygulamanın bazı ülkelerde uygulanmaya başlanan diğer dijital çözümlerle uyumlu olacağı ifade edildi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği verilerine göre, salgın döneminde sektördeki talep önceki yıla oranla yüzde 70 azaldı.

Sektör temsilcileri, dijital seyahat kartı uygulamasının talepleri hızlı bir şekilde yükseltemeyeceği görüşünde.