Avrupa’da pek çok ülkede havalimanlarında bu yaz önemli krizler yaşanıyor. Havacılık endüstrisi rötarlar, kuyruklar ve kaosla dolu bir yaz sezonu geçiriyor. İlginç bir örnek de Dublin Havalimanında yaşandı.

İrlanda’da bir yolcu, havalimanında 1 haftadır kayıp olan bavulunu aramak için Dublin Havaalanı terminalinin bagaj bölümüne girebilmek amacıyla uçak bileti aldı.

Insider’ın haberine göre Dermot Lennon, Avustralya’ya yaptığı bir geziden sonra 28 Haziran’da Dublin’e geri döndü, ancak havalimanından bavulsuz ayrılmak zorunda kaldı. 4 Temmuz’da bagajı hala kayıp olduğu için geri döndü. Çünkü havalimanını arasa da çözüm bulunamıyordu. 4 Temmuz’da tüm günü havaalanında geçirdi ancak hala bavulunu yine bulamadı, çünkü yetkililer sadece sınırlı sayıda insanın bagaj bölgesine girmesine izin veriyordu. Ayrıca, süreci yavaşlatan güvenlik kontrolleri de vardı.

Lennon, yaşadıklarını “tamamen kaotik” olarak yorumladı.

Lennon, 5 Temmuz’da bagaj teslim bölümüne gidebilmek için bir bilet satın almaya karar verdi: “Web sitesine girdim ve alabileceğim en ucuz bileti aldım”. Aldığı bilet Glasgow, İskoçya’yaydı.

Lennon, 5 Temmuz’da tekrar geri döndü ve birkaç saat havaalanında gezdikten sonra bagajını geri almayı başardı. “Her yer çantalarla doluydu, her yerde binlercesi vardı. Bazılarının 15 Haziran’dan olduğunu gördüm, 2 Haziran’dan bile olduğunu düşünüyorum” dedi.

Lennon, bagajını geri almak için uçak bileti satın alma adımını atan tek kişi değilmiş. 4 Temmuz’da aynı şeyi yaptığını söyleyen bir Amerikalıyla tanıştığını söylüyor.

Avrupa’da pek çok ülkede havacılık endüstrisi, talep pandemi öncesine hızla döndüğü için ciddi kriz yaşıyor. Sektör, pandemi sonrası hızlı toparlanma ve havalimanlarındaki yolcu akınıyla başa çıkmak için yeterli personeli bir araya getirmekte zorlanıyor. Havayolları, havaalanları ve sektörün diğer oyuncuları pandemi sırasında işten çıkartmalara gitti. Ancak talep çok hızlı geri döndüğü için, şirketler yeterince hızlı şekilde personel işe almakta zorlanıyorlar.