Hayallerine 40 dolarla tutundu, milyon dolarlık bir yıldız oldu

Bir podcast programına konuk olan Parker, 18 yaşında evden ayrıldığında banka hesabında yalnızca az miktarda birikimi olduğunu ve haftalık harcamalarını sınırladığını söyledi.

1980’lerin başında yayınlanan “Square Pegs” dizisindeki rolünden kazandığı parayla geçinmeye çalışan oyuncu, iş bulmanın belirsizliği nedeniyle parasını büyük bir dikkatle yönettiğini belirtti.

CNBC'nin haberine göre o dönemde, haftada iki kez kendine 40 dolarlık bütçe tanıdığını dile getiren Parker’ın bu harcaması, bugünün enflasyon verilerine göre yaklaşık 132 dolara denk geliyor.

Parker, kariyerinin başında onu motive eden şeyin para ya da ün olmadığını, sahnede yer alma arzusunun ağır bastığını vurgularken, maddi güvencenin önemini de kabul ediyor:

"Faturalarını ödeyebilmek bir güven duygusu verir."