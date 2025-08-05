Daily Mail'in haberine göre The Pig and Butcher adlı restoranda, müşterilerin yemek faturalarına habersizce eklenen 1,23 sterlinlik 'Karbon Ücreti', sosyal medyada 'sinsi' ve 'gereksiz' olarak nitelendirildi.

Restoranın fişinde yemeklere ek olarak bu ücretin bulunduğu görüldü. Ücretin amacının çevresel etkiyi dengelemek için ağaç dikimine katkı sağlamak olduğu açıklandı.

Bu uygulama, 2023 sonlarından itibaren bazı restoranlarda kullanılmaya başlandı. Projenin organizatörü Lightspeed'e göre, 1,23 sterlinlik ücret, ormansızlaşma oranlarını durdurmak için daha fazla ağaç dikilmesine yardımcı oluyor.

Web sitesinde şöyle deniliyor: Finanse edilen her altı ağaç için restoran bir sürdürülebilir kredi alıyor.

Bu krediler, Lightspeed isimli platform üzerinden yıllık yazılım yenilemeleri, yükseltmeler ve ek hizmetler için kullanılabiliyor. Böylece restoran hem çevreye katkıda bulunuyor hem de iş süreçlerini geliştirebiliyor.

Bazı müşteriler, bu tür bağış uygulamalarının sosyal sorumluluğu işletmeler yerine müşterilere yüklediği yönünde eleştirilerde bulundu. Uygulamalara karşı sosyal medya kullanıcıları farklı görüşler bildirirken, bir kesim tarafından ücretlerin isteğe bağlı olduğu belirtildi.