Hindistan'da yolcu uçağı düştü: İlk açıklamalar

Hint medyasındaki haberlere göre, Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanından Londra Gatwick Havalimanına giden bir yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. "Air India 171" sayılı olduğu belirtilen uçakta bulunan yolcu sayısına ilişkin rakamlar değişiklik gösterirken, India Today, uçakta 230 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere 242 kişinin bulunduğunu öne sürdü.

"Boeing 787-8 Dreamliner" tipi olduğu kaydedilen uçaktaki yolcu sayısına ya da kazanın sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ayrıca, havalimanı ve çevresindeki yolların kapatıldığı bilgisi paylaşılırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği belirtildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kidwai, yerel saatle 13.38'de havalanan uçağın, kalkıştan 5 dakika sonra düştüğünü bildirdi.

​​​​​​​Air India'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında düşen uçağın, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

İşte düşen uçakla ilgili şu ana kadar bilinenler:



