Hindistan'da yolcu uçağı düştü: İlk açıklamalar

Hint medyasındaki haberlere göre, Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanından Londra Gatwick Havalimanına giden bir yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. "Air India 171" sayılı olduğu belirtilen uçakta bulunan yolcu sayısına ilişkin rakamlar değişiklik gösterirken, India Today, uçakta 230 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere 242 kişinin bulunduğunu öne sürdü.
- "Boeing 787-8 Dreamliner" tipi olduğu kaydedilen uçaktaki yolcu sayısına ya da kazanın sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
- Ayrıca, havalimanı ve çevresindeki yolların kapatıldığı bilgisi paylaşılırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği belirtildi.
- Hindustan Times'ın haberine göre, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kidwai, yerel saatle 13.38'de havalanan uçağın, kalkıştan 5 dakika sonra düştüğünü bildirdi.
- Air India'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında düşen uçağın, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.
İşte düşen uçakla ilgili şu ana kadar bilinenler:
12:36 Air India Başkanı: Gatwick'e giden uçuş trajik bir kazaya karıştı
Air India Başkanı Natarajan Chandrasekaran, X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Büyük bir üzüntüyle bildiriyorum ki, Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan Air India’nın 171 numaralı uçuşu bugün trajik bir kazaya karıştı. Bu yıkıcı olaydan etkilenen herkesin ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Şu anda önceliğimiz, etkilenen tüm kişiler ve ailelerine destek olmaktır. Olay yerine yönlendirilen acil müdahale ekiplerine yardımcı olmak ve etkilenenlere gereken tüm desteği ve bakımı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.”
“Daha fazla doğrulanmış bilgi geldikçe yeni güncellemeler paylaşacağız. Bilgi almak isteyen aileler için bir acil durum merkezi devreye alındı ve destek ekipleri oluşturuldu.”
12:25 Uçak 256 kapasiteli
- FlightRadar'a göre kaza yapan uçak, VT-ANB tescil numarasına sahip bir Boeing 787-8 Dreamliner'dı.
- SeatGuru'ya göre uçakta toplam 256 koltuk bulunuyor, bu koltukların kaçının dolu olduğu henüz bilinmiyor.
- Uçağın, saat 18:25'te Gatwick'e inmesi planlanıyordu.
- BBC'nin haberine göre uçağın geçmişi, Hindistan ile Paris, Frankfurt, Tokyo, Amsterdam ve Melbourne gibi destinasyonlar arasında düzenli olarak uçtuğunu gösteriyor.