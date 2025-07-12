Hindistan'daki uçak kazası sonrası ön rapor çıktı: Kokpit konuşmaları ne diyor?

Hindistan Hava Kazaları Araştırma Bürosu (AAIB) tarafından hazırlanan rapora göre, 171 sefer sayılı uçakta kalkıştan sadece saniyeler sonra her iki motorun yakıt sistemi devre dışı kaldı.

Ahmedabad'dan havalanarak İngiltere'deki Londra Gatwick Havalimanı’na gitmek üzere olan Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçak, kalkış için gerekli hıza ulaştı. Ancak rapora göre, bu sırada her iki motorun yakıt anahtarları 'çalışma' konumundan 'kesme' konumuna geçti.

Raporda, kokpit ses kayıtlarından bahsediliyor ve pilotlardan birinin diğerine 'yakıtı neden kestiğini' sorduğu duyuluyor. Diğer pilot ise böyle bir şey yapmadığını söylüyor.

Devamında yakıt sistemleri kısa süre sonra yeniden 'çalışma' konumuna geçse de motorlar itiş gücünü kaybediyor ve uçak, düşüyor.

Kazada uçakta bulunan 241 kişi ile birlikte, yerde bulunan 29 kişi hayatını kaybetti. Bu olay, Boeing 787 Dreamliner tipi uçakların karıştığı ilk ölümcül kaza olarak kayıtlara geçti.