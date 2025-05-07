Büyük bir çatışma olması halinde herkesin kaybedeceğini ancak en çok kaybedecek olanın Hindistan olacağını dile getiren Şeyhanlıoğlu, iki ülkenin de nükleer silah sahibi olduğunu hatırlattı. Şeyhanlıoğlu, böyle bir savaşı kimsenin istemeyeceğine işaret ederek kontrollü bir gerginlik olmasını beklediğini söyledi.

Hindistan'ın askeri ya da stratejik noktaları hedef almadığını ve iç politikadaki baskıyı yatıştırmak için dünkü füze saldırısını yaptığını belirten Şeyhanlıoğlu, Pakistan'ın da aynı şekilde stratejik olmayan bir noktaya benzer bir saldırıda bulunabileceğini dile getirdi. Şeyhanlıoğlu; ABD, Çin ve Rusya gibi ülkelerin bu çatışmaların büyümemesi gerektiğini söylediğini ve bu nedenle çatışmanın çok uzamayacağını düşündüğünü aktardı.