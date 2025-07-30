Guardian'ın haberine göre reklam Sweeney’nin American Eagle denim kıyafetleri giydiği görüntülerle başlıyor ve "Sydney Sweeney Has Great Jeans" (Sydney Sweeney’in Harika Kotları Var) başlığıyla sunuluyor. Ancak kampanya, özellikle Instagram’da paylaşılan bir video klip ile daha fazla dikkat çekti.

Videoda, sarışın ve mavi gözlü Sweeney, kendisinin yer aldığı bir posterin önünde duruyor. Posterde "Sydney Sweeney has great genes" (Sydney Sweeney’in Harika Genleri Var) yazılı ve "genes" (genler) kelimesi çizilerek yerine "jeans" (kotlar) kelimesi ekleniyor.

Bir diğer videoda ise Sweeney, "Genler, aileden çocuğa geçer ve genellikle saç rengi, kişilik ve hatta göz rengi gibi özellikleri belirler. Benim kotlarım mavi." diyor. Ancak bu video, bazı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

“jeans” (kot) ve “genes” (genler) kelimeleri arasında kurulan bağlantı bazıları için zekice bir kelime oyunu; bazıları içinse çok sorunlu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, “great genes” ifadesinin beyaz üstünlüğü ideolojileriyle ilişkilendirilebilecek şekilde kullanıldığını savundu.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, reklamın öjenik olabileceğini savundu. X platformunda bir kullanıcı, "Mavi gözlü, sarışın, beyaz bir kadını alıp kampanyanızı onun mükemmel genetikleri etrafında şekillendirmeniz garip hissettiriyor, özellikle Amerika’nın şu anki durumu göz önüne alındığında" şeklinde bir yorum yaptı.

Euronews'in haberine göre reklamı eleştirenler "harika genler" kelime oyununun ırkçı çağrışımlar taşıdığını söylüyor. ABD'de bazı muhafazakâr kullanıcılar ise kampanyayı "woke reklamcılığı" yerle bir ettiği için övdü. Reklamla ilgili tartışmalar sosyal medyada hızla yayılırken, kimi kullanıcılar da bu eleştirilerin abartılı olduğu ve metindeki kelime oyununun espri amacı taşıdığı görüşünde.

İŞTE O VİDEO:

Ürün satışından elde edilen gelir bağışlanacak

American Eagle, Sydney Sweeney ile yapılan işbirliği kapsamında “The Sydney Jean” adlı özel bir kot ürünü piyasaya sürüyor. Bu kotun arka cebinde yer alan kelebek motifi, Sweeney’nin aile içi şiddet farkındalığına olan duyarlılığını simgeliyor. Şirket, bu ürünün satışından elde edilecek gelirin yüzde 100'ünün akıl sağlığı üzerine çalışan Crisis Text Line adlı bir kuruluşa bağışlanacak.

American Eagle’ın kampanyası, markanın klasikleşmiş denim ürünlerine odaklanıyor.

Şirketin kreatif direktörü Jennifer Foyle, "Sydney Sweeney’nin büyüleyici enerjisiyle, rahatlık, tavır ve biraz da yaramazlık içeren kusursuz bir kombin sunuyoruz" diyerek kampanyanın hedefini paylaştı.

2025 yılı boyunca yaklaşık yüzde 35 değer kaybeden American Eagle hisseleri için bu kampanya ve oluşan yatırımcı ilgisi, toparlanma yönünde bir fırsat olabilir. Sydney Sweeney'in sadece Instagram hesabından 25 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.