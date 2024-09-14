BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre yeni hükümet programında sığınmacılar konusunda "acil durum" ilan edilmesi var. Süresiz sığınma izni sona erecek. Suçlu yabancıların sınır dışı edilmesi kolaylaştırılacak. Aile birleşimi büyük ölçüde sınırlanacak. Eski istihbarat servisi şefi Dick Schoof'un başkanlığında kurulan dört partili sağcı hükümetin programı, Cuma günü açıklandı.

HANGİ MADDELER VAR?

BBC'de yer alan habere göre yeni programdaki bazı maddeler şöyle:

Hükümet programına göre, Başbakan tarafından çıkarılacak bir olağanüstü hal kararnamesi ile "sığınma krizi" ilan edilecek.

Hollanda Parlamentosu ile Avrupa Birliği'ni (AB) devre dışı bırakacak bu kararname ile Yabancılar Yasası'nın bir bölümü askıya alınacak.

Hükümet programına göre, sığınma başvuruları daha sıkı bir şekilde ele alınacak.

Sığınmacı kabulü büyük ölçüde azaltılacak.

Süresiz sığınma izni kaldırılacak.

Şu an olduğu gibi, 5 yılı dolduran herkese süresiz oturma izni verilmeyecek.

Sığınmacılar, geldikleri bölgelerde durumun normale dönmesinin ardından ülkelerine geri gönderilecek.

Terörizm ya da ciddi şiddet suçlarından mahkûm olan kişilerin Hollanda vatandaşlığı ya da oturma izni geri alınacak.

Organize suça bulaşanların mal varlıklarına büyük ölçüde el konacak.

İş göçü daha seçici hale getirilecek. Bilişim ya da diğer sektörlerde nitelikli iş gücünün ülkeye gelişine izin verilecek.

Tarım sektörü ya da mezbaha işçiliği gibi düşük ücretli işlerde çalışanların Hollanda'ya gelişi zorlaştırılacak.

AİLE BİRLEŞİMİ ZORLAŞACAK

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Hükümet programında, olağanüstü hal rejimine geçilerek Meclise danışmaksızın bakanlar kurulu tarafından yasal düzenleme çıkarma yoluna gidilmesinin amaçlandığı belirtilerek, aile birleşimi hakkından yararlanmak isteyenlere, Hollanda'da düzenli ve yeterli gelir getiren bir işte çalışma ve en az 2 yıldır bir konutta ikamet ediyor olma şartının getirileceği ifade edildi.

Öte yandan, 18 yaşını geçen çocuklar için aile birleşimi hakkından faydalanılamayacağı belirtildi.

Değişen koşullar sebebiyle yenilenen iltica başvurularının daha sıkı bir incelemeden geçirileceği, ayrıca bir duruşmaya ya da randevuya gelmeyen sığınmacıların başvurularını reddetme imkanı da olacağı vurgulandı.

Hollanda'daki belediyelere zorunlu olarak göçmenleri paylaştırma politikasından vazgeçileceği belirtilen programda, oturum izni olmayanların zorla sınır dışı edileceği bilgisi verildi.

Programda, sınır kontrollerinin artırılmak istenildiği ve 5 yıllık kesintisiz oturumu olanlara verilen süresiz oturum alma şartının "10 yıllık kesintisiz oturuma sahip olma" şeklinde değiştirileceği ifade edildi.

Danıştay'ın kararı beklenecek

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, programla ilgili düzenlediği basın toplantısında, göç ve iltica düzenlemelerini daha sıkı hale getirmek istediklerini belirterek, Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü hal ilanı için Danıştay'ın kararını bekleyeceğini söyledi.