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İddia: "Metaldan altın yapmanın yolunu bulduk"

ABD merkezli bir füzyon enerjisi girişimi, binlerce yıldır insanlık tarihinin en büyük merak konularından biri olan “başka bir metalden altın elde etme” hayalini gerçeğe dönüştürmeye yönelik çarpıcı bir iddiada bulundu.

22 Temmuz 2025 | 10:17
Son Güncellenme: 22 Temmuz 2025 | 16:12
İddia: "Metaldan altın yapmanın yolunu bulduk"

San Francisco merkezli Marathon Fusion adlı start-up, nükleer füzyon teknolojisiyle cıva elementini altına dönüştürmenin teorik olarak mümkün olduğunu açıkladı.

Marathon Fusion tarafından yayımlanan ve henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş akademik çalışmada, füzyon reaksiyonlarında ortaya çıkan nötronların, cıva-198 izotopunu önce kararsız cıva-197’ye, ardından da kararlı altın-197’ye dönüştürebileceği belirtildi. 

Yöntemin bazı teknik sınırlamaları bulunuyor. 

Farklı cıva türlerinin varlığı, kısmen radyoaktif altın izotoplarının oluşmasına yol açabiliyor. Bu durumda altının tamamen güvenli olarak kabul edilebilmesi için yaklaşık 14 ila 18 yıl bekletilmesi gerekebileceği belirtiliyor.

Financial Times'ın haberine göre Marathon’un bilimsel danışmanı Dan Brunner, "Altın, bilimsel ve ekonomik açıdan ideal bir hedef. Teorik olarak sistem tutarlı görünüyor. Asıl mesele, bunun mühendislik açısından uygulanabilir hale getirilmesi" dedi.

Şirket, bugüne kadar yaklaşık 5,9 milyon dolar yatırım ve 4 milyon dolara yakın ABD hükümeti desteği aldı. 


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