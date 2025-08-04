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İhtişamlı düğünleriyle meşhur ülkede yeni moda: Sahte düğünler

BBC'nin haberine göre Hindistan’da yükselen bir trend olarak sahte düğünler, gerçek evliliklerin getirdiği ritüel ve sorumluluklar olmadan kutlama yapma imkanı sunuyor.

04 Ağustos 2025 | 17:08
Son Güncellenme: 04 Ağustos 2025 | 17:19
İhtişamlı düğünleriyle meşhur ülkede yeni moda: Sahte düğünler

Büyük şehirlerde, özellikle Delhi, Mumbai ve Bengaluru’da düzenlenen bu etkinlikler, katılımcılara geleneksel Hint düğünlerinin eğlencesini yaşatmayı hedefliyor.

Bu organizasyonlar genellikle oteller, kulüpler veya etkinlik şirketleri tarafından düzenleniyor. 

Biletli olarak gerçekleşen partilerde, konuklar geleneksel kıyafetler giyiyor, müzik dinliyor, dans ediyor ve Hint düğünlerine özgü çeşitli oyun ve aktivitelerle eğleniyor. 

Aile düğünlerindeki baskıdan uzaklaşıyorlar

Katılımcılar, bu tür etkinliklerin aile düğünlerindeki baskı ve kurallardan uzak, tamamen eğlence amaçlı olduğunu belirtiyor. Bilet fiyatları mekan ve sunulan hizmetlere göre değişmekle birlikte, genellikle 1.500 ila 15.000 rupi arasında seyrediyor.

Etkinlik düzenleyicileri, sahte düğünlerin yenilikçi bir yaklaşım olarak sektörde yeni iş imkanları yaratabileceğini belirtiyor. Hindistan düğün endüstrisinin yaklaşık 130 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğu, ancak düğünlerin genellikle Kasım-Mart arası ve uğurlu saatlerde gerçekleştiği; muson sezonunda ise düğünlerin azaldığı belirtiliyor. 

Bu durum, sahte düğünlerin boşluk doldurabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

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