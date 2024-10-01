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İki ülke anlaştı: Aralarındaki sınır değişiyor

Küresel ısınmayla ilgili dikkat çeken haber... İtalya ile İsviçre arasındaki sınırın bir kısmı, sınırı çizen buzulların erimesi nedeniyle yeniden çizilecek.

01 Ekim 2024 | 16:10
Son Güncellenme: 01 Ekim 2024 | 16:12
İki ülke anlaştı: Aralarındaki sınır değişiyor

İtalya ve İsviçre Alpler'in en yüksek zirvelerinden biri olan ünlü kayak merkezi Zermatt'a bakan Matterhorn Tepesi'nin altındaki sınırı değiştirme konusunda anlaştı. İsviçre hükümeti Cuma günü yaptığı açıklamada, "Buzulların erimesiyle birlikte bu doğal unsurlar evrimleşiyor ve ulusal sınırı yeniden tanımlıyor" dedi. İki ülke arasındaki sınır değişikliği 2023'te kararlaştırıldı ve İsviçre hükümeti Cuma günü resmen resmen onayladı. Onay süreci İtalya'da devam ediyor. İsviçre hükümetine göre her iki taraf da imzalar atılınca yeni sınırın ayrıntıları kamuoyuna açıklayacak.

Avrupa, dünyanın en hızlı ısınan kıtası ve bu durumun buzulları üzerindeki etkisi çok büyük oldu. CNN'in haberine göre buzullar İsviçre'de endişe verici bir oranda eriyor. Ülkenin buzulları geçen yıl hacimlerinin %4'ünü kaybetti.

SINIR NEDEN DEĞİŞİYOR?

EuroNews'in haberine göre sınırdan etkilenen bölge, İsviçre'nin Zermatt bölgesini de içine alan ve Avrupa'nın beşinci büyük kayak merkezi olan Mattherhorn kayak bölgesi. Yürüyüşçüler ve kayakçılar İsviçre ile İtalya'nın Valtournenche vadisi arasında serbestçe geçiş yapabiliyor. İki ülke de Testa Grigia, Plateau Rosa, Rifugio Carrel ve Gobba di Rollin gibi önemli dağ noktalarının etrafındaki sınırı düzenleme konusunda anlaştı.

DEĞİŞİMİN FOTOĞRAFI

Bir X kullanıcısı ise İsviçre'deki Rhone Buzulu'nda 15 sene önce çektiği bir fotoğraf ile bu yıl çekilen fotoğrafı karşılaştırmış. Değişim oldukça dikkat çekici.
 

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