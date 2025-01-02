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İki ülke, Schengen Bölgesi'ne katıldı

Avrupa Birliği'ne 2007 yılında katılan Bulgaristan ve Romanya Schengen Bölgesi'ne dahil oldu.

02 Ocak 2025 | 13:21
İki ülke, Schengen Bölgesi'ne katıldı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından 12 Aralık 2024'te alınan karar uyarınca Bulgaristan ve Romanya bugün itibarıyla Schengen Bölgesi'ne fiilen dahil oldu.

BBC'nin haberine göre, iki ülkenin AB'nin serbest seyahat bölgesine katılımı konusunda üye ülkelerin uzlaşmaya varması zaman aldı.

Son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılan iki ülke, önce 31 Mart 2024'te denizden ve havadan Schengen'e dahil edildi.

Avusturya'nın göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle aldığı veto kararını geri çekmesinin ardından, iki ülkenin karadan da Scgengen'e dahil olmasının önündeki son engel de ortadan kalktı.

Böylece 1 Ocak 2025 itibarıyla Bulgaristan ve Romanya'nın, Schengen Bölgesi'ne tam üyeliği başlamış oldu.

29 ÜLKE SCHENGEN BÖLGESİ'NE DAHİL

İki ülke, 2007'de AB'ye üye olmuştu. AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e dahil olması yönünde 2011'de görüş bildirmişti. Schengen Bölgesi'nde 29 ülke bulunuyor.

Bölge AB üyeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Bulgaristan ve Romanya ile birliğe üye olmayan ülkelerden Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre'yi kapsıyor.

Bölgede yaşayan 400 milyon insan serbest dolaşım hakkından yararlanıyor. AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları da 90 günlük Schengen vizesi ile bölgeye dahil olan tüm ülkeleri dolaşabiliyor.

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