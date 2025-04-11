İlaç devi ABD’de 23 milyar dolar yatırım yapacak

Novartis'ten yapılan açıklamada, ABD'li hastalara yönelik tüm önemli Novartis ilaçlarının ABD'de üretilmesini sağlamak üzere şirketin ülkeye yatırım yapacağı belirtildi.

Bu kapsamda 5 yıl içinde 23 milyar dolar yatırımın planlandığı kaydedilen açıklamada, yatırımın, Novartis'in ABD'deki mevcut üretimini 7'si yeni olmak üzere 10 tesiste genişleteceği vurgulandı.

Açıklamada, üretim kapasitesinin hem aktif farmasötik bileşenleri hem de biyolojik ilaç maddelerinin yanı sıra ikincil üretim ve paketlemeyi kapsayacağı ifade edildi.

Yatırım kapsamında, ​​​​​​​yeni bir AR-GE merkezi kurulacağı bildirilen açıklamada, çeşitli eyaletlerde üretimin artacağı kaydedildi.

TRUMP, İLAÇLARA YÖNELİK TARİFE AÇIKLAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Alüminyum, çelik ve otomobil gibi ürünlere yönelik sektörel tarifeleri duyuran ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda ilaç sektörüne yönelik de "büyük" tarifelerin uygulanacağını bildirmişti.

Bu sayede diğer ülkelerdeki ilaç firmalarının tesislerini ABD'ye taşıyacağını savunan Trump, "Bunu duydukları zaman Çin'i terk edecekler. Diğer yerleri terk edecekler çünkü satış yapmak zorundalar. Ürünlerinin çoğu burada satılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, şirketlerin üretimlerini ABD'de yapması durumunda tarife ile karşılaşmayacaklarını belirtmişti.