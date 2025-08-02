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İlginç iddia: Ukrayna ordusuna sızdılar ama amaçları çok farklı

Meksikalı uyuşturucu kartellerinin, kamikaze drone tekniklerini öğrenmek amacıyla Ukrayna’ya savaşçılar sızdırdığı öne sürüldü.

02 Ağustos 2025 | 07:05
İlginç iddia: Ukrayna ordusuna sızdılar ama amaçları çok farklı

Fransız portalı Intelligence Online'a göre Meksikalı ve Kolombiyalı uyuşturucu kartelleri, drone becerileri kazanmak için üyelerini Ukrayna gönüllüler lejyonuna sızdırdı.

Habere göre bu yaz başında Meksika Ulusal İstihbarat Merkezi, Ukrayna Güvenlik Servisi’ni bazı Latin Amerikalı gönüllülerin dayanışma amacıyla değil, uyuşturucu kartellerinin yararına drone kullanmayı öğrenmek için Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne katıldığı konusunda bilgilendirdi.

Meksika istihbaratına göre, söz konusu kişiler özellikle savaş tipi İHA’ların, özellikle de FPV droneların kullanımını öğrenmek amacıyla Ukrayna Savunma İstihbarat Müdürlüğü’ne bağlı Uluslararası Lejyon’a katıldılar.

Habere göre bu becerileri rakip kartellere karşı uyuşturucu savaşlarında kullanmak istiyorlar. Ukrayna Güvenlik Servisi, Meksika'nın uyarısının ardından özellikle Donetsk ve Harkiv'de görev yapan ve İspanyolca konuşan gönüllüleri inceliyor. (Fotoğraf: Netflix)
 

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