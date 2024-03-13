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IMF en mutlu ülkeler listesini açıkladı: Türkiye kaçıncı?

IMF, 2023 Mutluluk Raporu'nu açıkladı. Listede GSYİH miktarı yüksek ülkelerin önde olduğu görülürken, Türkiye kaçıncı odu? İşte detaylar...

13 Mart 2024 | 15:13
IMF en mutlu ülkeler listesini açıkladı: Türkiye kaçıncı?

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) internet sitesinde 2023 Mutluluk Raporu'na dayandırılan 'Para Mutluluğu Satın Alır Mı' isimli bir rapor yayımlandı. Mutluluk listesinde genellikle gelişmiş ülkelerin üst sıralarda olduğu ancak istisnaların da bulunduğu gözlemlendi.Örneğin Singapur, kişi başına düşen GSYİH sıralamasında 2. olmasına rağmen mutluluk sıralamasında ilk 20'ye giremedi.

GSYİH'nin mutluluğun önemli bir belirleyicisi olduğu, ancak tek faktör olmadığı vurgulanırken, sosyal destek, özgürlük ve yolsuzluğun olmaması gibi diğer değişkenler de ülkeler arasında değişen mutluluk seviyelerini belirlediği kaydedildi. 

Rapora göre dünyadaki en mutlu 10 ülke şöyle:

1 Finlandiya (7,80)

Finlandiya (7,80)

2 Danimarka (7,59)

Danimarka (7,59)

3 İzlanda (7,53)

İzlanda (7,53)

4 İsrail (7,47)

İsrail (7,47)

5 İsveç (7.40)

İsveç (7.40)

6 Hollanda (7,40)

Hollanda (7,40)

7 Norveç (7.32)

Norveç (7.32)

8 Lüksemburg (7,23)

Lüksemburg (7,23)

9 Yeni Zelanda (7,12)

Yeni Zelanda (7,12)

10 Avusturya (7,10)

Avusturya (7,10)

11 Türkiye (4,61)

Türkiye (4,61) Türkiye, bu listede 4,61 puanla 106. sırada yer aldı.
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