ARA
Bist 100
7662,85
-0,82%
Bist 100
Dolar/TL
29,1281
0,1192%
Dolar/TL
Euro/TL
31,9243
-0,1151%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,096
-0,1694%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1904,48
-0,21%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • İngiltere'de Yüksek Mahkeme'den yapay zeka kararı

İngiltere'de Yüksek Mahkeme'den yapay zeka kararı

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, yapay zeka sistemleri tarafından oluşturulan buluşlar üzerinde patent tescili yapılamayacağına karar verdi.

20 Aralık 2023 | 15:54
0
İngiltere'de Yüksek Mahkeme'den yapay zeka kararı

ABD'li Stephen Thaler'in DABUS adlı yapay zeka sistemi tarafından tasarlanan buluşlar için İngiltere'de yaptığı iki patent başvurusu, İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından "mucidin bir makine değil, bir insan veya şirket olması gerektiği" belirtilerek reddedilmişti.

Bunun ardından Thaler, İngiltere Yüksek Mahkemesine başvurdu.

Bugün mahkemenin kararını açıklayan yargıç David Kitchin, oy birliğiyle Ofis'in patent yasalarını doğru uyguladığı kararına vardıklarını belirtti.

Kitchin, yapay zekanın İngiltere patent yasaları uyarınca mucit olarak kabul edilemeyeceğine ve herhangi bir icadın patentini alamayacağını vurgulayarak, yasaya göre "bir mucidin gerçek kişi olması gerektiğini" ifade etti.

Thaler, yapay zeka sistemlerinin de teknolojik icatların patentini tıpkı insanlar ve firmalar gibi alabileceğini savunuyordu.

Thaler, bu yılın başlarında ABD'de de benzer bir davayı kaybetmişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1904,48 -0,21%
  • ALTIN ONS 2033,65 -0,33%
  • BIST 100 7662,85 -0,82%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,1281 0,1192%
  • EURO/TURK LIRASI 31,9243 -0,1151%
  • EURO/USD 1,096 -0,1694%
  • INGILIZ STERLINI 1,26662 -0,45739%
  • JAPON YENI 143,768 -0,081%
  • KANADA DOLARI 1,3325 -0,08024%
  • RUS RUBLESI 90,6215 0,1619%
Günün En Çok Okunanları
Avrupakent GYO ne zaman borsada işlem görecek?
Yıllar sonra memleketine döndü, kurduğu fabrikayla 170 kişiye istihdam sağlıyor
Yıllar sonra memleketine döndü, kurduğu fabrikayla 170 kişiye istihdam sağlıyor
ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım
ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
Hyundai'den Rusya kararı
Hyundai'den Rusya kararı
Almanya'da Ukrayna endişesi
Almanya'da Ukrayna endişesi
Ünlü milyardere göre yatırımcıların yaptığı en büyük hata
Ünlü milyardere göre yatırımcıların yaptığı en büyük hata
DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan asgari ücret açıklaması
GERİ
İLERİ
Avrupakent GYO ne zaman borsada işlem görecek?
Yıllar sonra memleketine döndü, kurduğu fabrikayla 170 kişiye istihdam sağlıyor
ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
Hyundai'den Rusya kararı
Yıllar sonra memleketine döndü, kurduğu fabrikayla 170 kişiye istihdam sağlıyor
ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
Hyundai'den Rusya kararı
Almanya'da Ukrayna endişesi
ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
Hyundai'den Rusya kararı
Almanya'da Ukrayna endişesi
Ünlü milyardere göre yatırımcıların yaptığı en büyük hata
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL